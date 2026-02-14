Iftar maaltijd in Buurthuis Het Middelpunt

Door Janna van Zon

Aalsmeer – Wethouder Sybrand de Vries zit zaterdag 21 februari aan bij de Iftar maaltijd in het Buurthuis Het Middelpunt.Deze avond is onder andere georganiseerd door Aalsmeerders met een Turkse achtergrond.Tijdens de Ramadan periode vasten Moslims overdag om pas na zonsondergang met elkaar te eten.Het is mooi dat de vrijwilligers van Het Middelpunt hun medewerking verlenen. Zij zijn degenen die het buurthuis weer een nieuw leven hebben ingeblazen. Het Middelpunt heeft een sterk buurtverbindende functie, organiseert vele activiteiten en de Iftar maaltijd maakt daar dit jaar voor het eerst ook deel van uit.

Nieuwe vriendschappen

Deze feestelijke maaltijd speelt zeker voor Moslims een belangrijke rol in hun leven. Niet alleen op geestelijk vlak, voor hen is de verbinding met andere Aalsmeerders even belangrijk. Er is heerlijk gekookt en met elkaar eten is gewoon heel gezellig en leuk. Tussendoor luisteren naar muziek en er is alle tijd tijd om elkaar te leren kennen.Deelnemers van verleden jaar vertellen enthousiast dat er zelfs mooie vriendschappen zijn ontstaan. “Het zijn Aalsmeerders die veel vrijwilligers werk doen, heel gastvrij zijn en contact met buurtbewoners op prijs stellen.Zij leren allemaal Nederlands dat is lang niet eenvoudig voor hen maar samen komen wij een heel eind.”

Twee locaties

In Aalsmeer zijn er dit jaar voor het eerst twee locaties waar een Iftar maaltijd wordt georganiseerd. Niet alleen Het Middelpunt is gastadres ook Buurthuis Hornmeer zal zaterdag 7 maart feestelijk versierd zijn om honderd gasten te ontvangen. In het Middelpunt is er ruimte voor zeventig gasten.Op mooi gedekte tafels staan de borden klaar om gevuld te worden met door een cateringbedrijf verzorgde maaltijd. Gestart wordt met dadels en walnoten daarna volgt de soep. Verder kan men kiezen tussen vlees, kip en vegetarisch,vrschillende groentes, rijst, brood, vruchtensappen. Als toetje is er dan de baklava.Van de deelnemers wordt een bijdrage van tien euro gevraagd.

Belangrijk voor goede samenwerking

Wethouder Sybrand de Vries is groot gegroeid in een wereld waar meerdere culturen elkaartegen kwamen. Dat spreekt hem ook van deze avond aan. Zelf een groot pleitbezorger om culturen en buurtbewoners met elkaar te verbinden. “Er valt zoveel van elkaar te leren en het bevordert de sfeerbinnen de wijken. Het is goed een beetje op elkaar te letten.”

Op de locatie Middelpunt in de Wilhelminastraat kunnen nog een aantal mensen aanschuiven. Aanmelden is gewenst! Mail naar: activtiteitenhetmiddelpunt@gmail.com. De avond begint om 18.00 uur en duurt tot 20.30 uur.