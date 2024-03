HV Mijdrecht start met Hockey7￼

Mijdrecht – Vanaf 1 maart doet HVM met 2 teams mee aan Hockey7. Dit is een relatief nieuwe competitievorm die door de KNHB ontwikkeld is. Voor teamsporten is het soms lastig om elke week een volledig elftal op te stellen. Daarnaast zijn er trimmers die wat vaker een wedstrijd willen spelen. De wedstrijden worden op vrijdagavond gespeeld met 7 spelers per team op een half veld. De competitie is verdeeld in 4 blokken (lente, zomer, herfst en winter). Bijna elke poule bestaat uit 6 teams en de teams spelen op een avond 2 wedstrijden van 25 minuten. Er is geen keeper en ook geen scheidsrechter, dus van iedereen wordt verwacht om hier op een sportieve manier mee om te gaan. Elk blok bestaat uit 5 rondes, die steeds bij een andere hockey vereniging gespeeld worden.

HVM heeft een leuk damesteam ingeschreven

In het voorjaar van 2023 zijn deze dames gestart met een nieuwe trimmersgroep op de vrijdagochtend (09:30-10:30). Ze zijn een zeer gemêleerde groep van eind dertigers tot aan zeventig jarigen, met en zonder hockeyervaring. De trainer houdt daar rekening mee, zodat ze allemaal met veel plezier kunnen trainen. Na de training blijven ze nog even op de club hangen voor een drankje. Afgelopen herfst begon het te kriebelen bij een aantal dames. Ze kregen zin om naast de training ook competitie te gaan spelen. Ze gingen op zoek naar iets passends en kwamen uit bij Hockey7. De laatste competitie avond (26 april) zijn ze de ontvangende club en daar gaan ze een feestje van maken.

Daarnaast is een herenteam ingeschreven

Dit is een combinatie van oud-veteranen spelers en enthousiaste trimmers. Ook hier was de insteek om toch regelmatig op het veld te spelen in een gezellige omgeving. Aangezien het een onbekende competitie is en de speelsterkte niet in te schatten is, werd er hoog ingezet door het team in de 1e klasse te zetten. En.. de sterkte van de teams viel zeker niet tegen. De heren hebben echt hard moeten werken. De 1e wedstrijd was tegen Naarden 2. Voornamelijk spelers die ook elke zondag op het veld staan. Door het harde werken werd de eindstand 1-1. Het 1e punt was binnen. Zonder wisselspelers en zonder pauze werd de 2e wedstrijd gespeeld tegen Loenen 1. Ook een team waar de meeste spelers elke zondag spelen. Tot 10 minuten voor het eind kon HVM de 1-1 vasthouden, maar daarna was het Loenen die de wedstrijd naar zich toe trok.