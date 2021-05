Hospice Zuider-Amstel geopend in Ouderkerk

Ouderkerk aan de Amstel – Jarenlang is er achter de schermen hard aan gewerkt, en nu is het dan eindelijk zover, Ouderkerk aan de Amstel is verrijkt met een sfeervol, kleinschalig hospice! Op 3 mei opende Hospice Zuider-Amstel officieel haar deuren voor de eerste bewoners. Hospice Zuider-Amstel biedt een warme en veilige plek waar mensen in hun laatste levensfase de kans krijgen in alle rust, alleen of met hun naasten, het leven uit te leven op hun eigen gekozen manier. Na jarenlang als zorgvrijwilliger in een hospice elders gewerkt te hebben, heeft Marion Snoek het idee gevat om ook een hospice te openen in ‘haar dorp’.

De komst van een hospice was hard nodig in Ouderkerk aan de Amstel, tot op heden was er namelijk geen alternatief. Ouderkerk vergrijst heel erg en er zijn geen bejaardentehuizen of andere verpleeghuizen als opvang voor terminale patiënten. Samen met een compleet team aan vrijwilligers heeft Marion het dan nu, na meer dan vijf jaar en na veel vallen en opstaan, voor elkaar gekregen. Vanaf heden biedt Hospice Zuider-Amstel een ‘bijna-thuis-huis’ voor vier bewoners om de laatste maanden van hun leven zo plezierig mogelijk te maken. In een huiselijke sfeer wordt met deskundige zorg en begeleiding ingespeeld op de persoonlijke behoeften van de bewoners en hun naasten. “In alles moet het hospice de sfeer uitstralen van een warm en gezellig thuis”, aldus Marion. De burgemeester van Ouder-Amstel, Joyce Langenacker, verrichtte de officiële opening en het ontsteken van de symbolische waaklantaarn werd door Marion Snoek zelf gedaan.

Marco Cupédo, voorzitter van het bestuur van Hospice Zuider-Amstel: “Het hospice staat open voor iedereen die terminale zorg nodig heeft. We zijn er voor alle leeftijden, alle nationaliteiten en alle gezindten. Het levenseinde van iedereen verdient evenveel liefde, schoonheid, zorg en respect als het begin.” In het hospice wordt integrale zorg tot het laatste moment geboden, geleverd door vrijwilligers, verpleegkundigen en artsen. Om het ‘bijna thuis’ gevoel te versterken, kunnen persoonlijke eigendommen waar een bewoner aan gehecht is ook een plekje krijgen.