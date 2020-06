Honk- of softballen bij Thamen voor iedereen

De Kwakel – Altijd al willen honkballen en/of softballen of wel weer zin om te beginnen aan je favoriete sport? Iedereen is van harte welkom om vier keer geheel vrijblijvend mee te trainen bij de honk- en softbalvereniging Thamen. De jeugd tot en met 18 jaar heeft reguliere training waarbij de trainers rekening houden met de 1.5 meter richtlijn. Gelukkig is voor 19+ training op 1.5 meter bijzonder goed mogelijk, omdat er tijdens wedstrijden ook weinig lichamelijk contact is.

Thamen is een gezellige vereniging met een enthousiast kader. Honkbal en softbal is voor iedereen, jong en oud, amateur of prof en voor jongens en voor meisjes (dan wel dames en heren). Vanaf vijf jaar is het mogelijk om te honkballen of sofballen in één van de acht jeugdteams. Voor spelers van eenentwintig jaar en ouder heeft Thamen drie senioren honkbalteams en zeven softbalteams. Het Mixed Slowpitch team, een recreatieve gemengde vorm van softbal, maakt de mogelijkheden compleet. Het oudst spelende lid is inmiddels 70+.

Honk- en softbalvereniging Thamen is te vinden aan de Vuurlijn 24 in De Kwakel en heeft op dit moment rond de 250 leden uit Uithoorn en ruime omgeving. Honkbal en softbal zijn uitdagende en spannende sporten. Als slagman en honkloper komt het op je individuele kracht en snelheid aan, in het veld verdedig je als team samen de honken. En hoe meer ervaring je met je team opdoet, hoe meer tactiek en strategie je samen in het spel kunt stoppen. Dat maakt honkbal en softbal boeiend voor iedereen!

Opgeven voor de training of meer informatie? Stuur dan een e-mail naar info@thamen.info of stuur een berichtje naar 06-51679394.