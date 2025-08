Honing slingeren bij The Fig Tree

Rijsenhout – Op zaterdag 16 augustus staan de deuren van Landgoed The Fig Tree weer open tussen 10.000 en 13.00 uur. Op deze dag kan een bezoekje gebracht worden aan de bijen en kan er honing geslingerd worden. Natuurlijk gaan de deelnemers aan deze workshop naar huis met een potje zelf geslingerde honing!

Opgeven voor de workshop honing slingeren kan via de app bij Richard Kortenhoeven: 06-27211118, vol is vol. De rondes zijn om 10.30 uur en 11.30 uur. De onkosten bedragen 7,50 euro per persoon inclusief een potje honing en een kopje koffie, thee of limonade. Zeker voor kinderen is dit een leuke ervaring!

Gedurende deze ochtend kunnen belangstellenden daarnaast ook langskomen in The Fig Tree voor verse honing en zal er een verkoop van groente, fruit en bloemen zijn. Ook kan een bezoekje gebracht worden aan de moestuinen in de kassen. The Fig Tree is te vinden aan de Aalsmeerderdijk 550 in Rijsenhout.

Foto: Honing slingeren (aangeleverd).