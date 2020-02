Hockey: Qui Vive JA12 zaalkampioen

De Kwakel – Zondag 2 februari was de laatste speeldag in de zaal voor de JA12 hockeyers van Qui Vive. Vorig weekend was het kampioenschap al een feit, maar hoefde het team niet te spelen. Deze laatste wedstrijden telden daardoor misschien niet meer zo zwaar mee, maar toch, een 100% score van dertig punten uit tien wedstrijden werd het nieuwe doel.

Gedreven begonnen de heren om 17.35 uur aan de eerste wedstrijd. De meegereisde toeschouwers zijn door de mannen gefêteerd op echt zaalhockey; snel en fantastisch samenspel, een blindelings vertrouwen in elkaar, mooie variaties van de strafcorner (elke keer een andere variatie) en vele doelpunten. De keeper die in het hele zaalseizoen slechts elf tegengoals heeft gehad, heeft een zeer goede prestatie geleverd.

Het plezier in het spelletje straalde van de mannen af. Een feestje om naar te kijken. En een feestje werd het na afloop voor de heren. Het zaalkampioenschap in de subtopklasse is groots gevierd! Volgende week het veld weer op. Met behoud van het spel van de afgelopen weken wordt de tweede helft van het veldseizoen vast ook een feestje.