Historische Tuin sluit seizoen met verkoopdag

Aalsmeer – Voor tuinbouwmuseum Historische Tuin zit het reguliere seizoen er bijna op. Het museum is nog tot en met zaterdag 1 november geopend voor publiek. Zaterdag wordt het seizoen afgesloten met de Verkoopdag Najaar. Tijdens de verkoopdag zijn allerlei mooie gewassen te koop waar op de Tuin geen plaats meer voor is. Een goed moment om iets uit te zoeken voor uw huis of tuin, want de producten gaan voor aantrekkelijke prijzen weg.

Beschikbaar zijn onder meer de ‘laatste’ kamerplanten, zoals cyclamen, cactussen, vetplanten en begonia’s. Ook zijn er verschillende heesters in pot verkrijgbaar, evenals mooie bossen chrysanten voor in de vaas. Het is ook mogelijk alvast een boom of conifeer uit te zoeken die de Tuin in de komende maanden voor u kan ‘uitsteken’ om te verpoten. Het najaar is de ideale tijd om tuinplanten te poten en te verpoten. Kom voor deze en andere producten zaterdag naar de Historische Tuin, ingang via het Praamplein. De verkoopdag is van 11.00 tot 15.00 uur en is gratis te bezoeken.

Theater, film en kerstmarkt

In de wintermaanden is de Tuin gesloten maar vinden er wel diverse activiteiten plaats. Zo is op 9 november de theatervoorstelling KAHVE in het museum, kan op 16 november gekeken worden naar de Film van de Maand en is 12 en 13 december weer de Lions Kerstmarkt. Meer info: www.historischetuinaalsmeer.nl.

Foto: Planten voor in huis en in de tuin bij de Historische Tuin (aangeleverd).