Historische middag op de Historische Tuin

Aalsmeer – Zaterdag 27 oktober wordt op de Historische Tuin de jubileummaand, tevens de Maand van de Geschiedenis, afgesloten. Dat gebeurt met een historische middag vol activiteiten. Met een heuse veiling, rondleidingen, maar ook met een visser, een imker en een plantendokter die vragen beantwoorden. De organiserende stichtingen Historische Tuin en Oud Aalsmeer vieren de maand oktober gezamenlijk hun jubilea. Oud Aalsmeer bestaat inmiddels bijna 50 jaar en de Historische Tuin al 40 jaar. Beide stichtingen willen deze jubilea graag samen met het publiek vieren. Inmiddels zijn er al een drietal bijeenkomsten geweest met als thema: ‘de toekomst van het verleden’. De laatste in de serie van vier wordt gehouden op zaterdag 27 oktober op de Historische Tuin.

Tal van activiteiten

Er zal deze laatste zaterdag van oktober op de Tuin van alles te doen zijn. Bezoekers kunnen bijvoorbeeld aansluiten bij een van de rondleidingen of planten of bloemen kopen tijdens een veilsessie om 15.00 uur op de Jugendstil veilingklok uit de vroegere veiling Bloemenlust. Plantendokters zullen aanwezig zijn om alle vragen op dit gebied te beantwoorden.

Er is een demonstratie ‘ambachtelijk gereedschap maken’ en bij de bijenstal vertelt de imker alles over zijn interessante hobby. Visser Rekelhof zal de liefhebbers graag informeren over palingroken, verantwoord vissen en de visstand in de Westeinderplassen. En natuurlijk kunnen er ook heerlijke jams en chutneys gekocht worden, gemaakt van fruit van de Historische Tuin . Voorafgaand aan de veiling zal Dirk Jongkind om 14.15 uur een presentatie geven over het ontstaan van de tuinbouw in Aalsmeer.

Gratis toegang

Kortom een bezoek aan de Tuin aanstaande zaterdag 27 oktober is beslist een aanrader! Iedereen is tussen 13.30 en 17.00 uur van harte welkom op de Historische Tuin, ingang aan het Praamplein. De toegang is gratis!