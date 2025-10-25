Historische fim over Aalsmeer rond 20/21/22

Aalsmeer – De film van de maand maand november van de Stichting Oud Aalsmeer wordt ‘Aalsmeer 2020 – 2021 – 2022’. Ruim 35 jaar geleden, in 1987, werd in opdracht van de Gemeente Aalsmeer de film ‘Aalsmeer in beeld’ samengesteld. In deze film van circa 20 minuten werd een overzicht gegeven van wonen, werken en recreëren in Aalsmeer. De film was destijds vooral bedoeld als informatiemiddel voor (buitenlandse) bezoekers, maar gaf ook een tijdsbeeld van die periode.

Nieuwe impressie

Sindsdien is er veel gebeurd en veranderd. Daarom werd enkele jaren geleden de behoefte gevoeld aan een nieuw ijkmoment. Een nieuwe impressie om het Aalsmeer van nú in beeld te brengen en dit beeld te bewaren voor toekomstige generaties. Net als 35 jaar geleden kreeg regisseur/videograaf Ton Offerman de opdracht om deze film te maken, met ondersteuning van de Stichting Historisch Aalsmeer en de Gemeente Aalsmeer.

Grote historische waarde

De film zou oorspronkelijk gereedkomen in 2021, maar door het uitbreken van de coronapandemie wijzigden de plannen. Uiteindelijk is besloten ook deze periode op te nemen in de film. Mede daardoor is ‘Aalsmeer rond 20/21/22’ een document geworden met grote historische waarde. Na de film ‘WaterRijk’ (verschenen in 2022) is hiermee opnieuw een filmdocument samengesteld waarin verleden en heden van Aalsmeer samenkomen. Dick P. van der Zwaard heeft de film opgenomen in het filmarchief van Stichting Historisch Aalsmeer. De totale duur is 46 minuten.

Oud Aalsmeer vertoont iedere maand een historische film op de website www.stichtingoudaalsmeer.nl en deze is gratis te bekijken via de knop ‘Film van de Maand’. De films zijn afkomstig uit verschillende verzamelingen en zijn geschonken aan Oud Aalsmeer. Wie nog films op zolder of in de berging heeft liggen die interessant kunnen zijn voor andere Aalsmeerders wordt gevraagd contact op te nemen via archief@stichtingoudaalsmeer.nl.

Foto’s aangeleverd: Bouw Zuydveste in Hortensialaan, sloop postkantoor aan de Stationsweg en tijdens corona werden op de Aalsmeerbaan vliegtuigen geparkeerd.