Historische film Oud Aalsmeer over Corso 1994

Aalsmeer – De films van de maand augustus zijn getiteld ‘Corso 1994’ en ‘Rondvlucht boven Aalsmeer’. Het Aalsmeers bloemencorso 1994 had als thema: Tulpen anders bekeken. Het was het 47e corso en de filmopnamen zijn gemaakt door foto De Boer op het Raadhuisplein. Het corso kwam van de Stationsweg over het Raadhuisplein om deze via de brug weer te verlaten naar de van Cleeffkade. Op de achtergrond is het oude kantoor van de Rabobank te zien. Dit keer dus corsobeelden van het corso in Aalsmeer, maar het commentaar is als vanouds van Dick Passchier. Bijzonder aan dit corso was het slechte weer. De opnamen startten in de regen, maar gelukkig knapte het al snel op zodat alle kijkers onder de paraplu vandaan kwamen.

Rondvlucht boven Aalsmeer

‘Rondvlucht boven Aalsmeer’ uit 1997 was een onderdeel van de feestweek van Zorgcentrum Kloosterhof. In een eenmotorig vliegtuig werd een rondvlucht gemaakt over Aalsmeer. Onderweg werden filmopnamen gemaakt door Ad Verschueren en die opnamen worden hierbij vertoond. In de film is steeds aangegeven op welke plek men over Aalsmeer vliegt.

De corsofilm is geschonken door Henk de Groot en de rondvlucht film door Siem Kooy. Dick P. van der Zwaard heeft de films opgenomen in het filmarchief van Stichting Historisch Aalsmeer. De totale duur is 57 minuten. Oud Aalsmeer vertoont iedere maand een historische film op de website www.stichtingoudaalsmeer.nl. Aan het bekijken zijn geen kosten verbonden.

Radio, TV en live

De film wordt ook tweemaal op TV Aalsmeer uitgezonden. Vrijdag 12 september is de eerste vertoning vanaf 11.00 uur. Een dag later, zaterdag 13 september, is de film nogmaals te zien vanaf 13.00 uur. De uitzendingen worden vooraf gegaan door een inleidend interview met een medewerker van Oud Aalsmeer op zaterdag 6 september. Het interview door presentator Jan van Veen is te beluisteren op zowel Radio als TV Aalsmeer tussen 12.00 en 13.00 uur. Meer informatie: www.radioaalsmeer.nl. Live in de veilingzaal van de Historische Tuin is de film van de maand te zien op zondag 28 september om 15.00 uur. Met als extra film: ‘Maarse & Kroon 1923 – 1973’. Gezellig samen film kijken en herinneringen met elkaar delen. Nog films op zolder liggen die interessant kunnen zijn voor andere Aalsmeerders? Neem dan contact op met: archief@stichtingoudaalsmeer.nl

Foto’s: aangeleverd