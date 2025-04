Historische film in mei: ‘Aalsmeer in de oorlog’

Aalsmeer – De film van de maand is ‘Aalsmeer in de oorlog 1940-1945’. Deze film is speciaal gemaakt voor leerlingen van groep acht van de Aalsmeerse basisscholen. Dit om ze aan de hand van de verhalen van Nico Borgman een idee te geven hoe een plaatsgenoot de Tweede Wereldoorlog persoonlijk heeft ervaren. Borgman was destijds net zo oud als de doelgroep nu. Hij was 9 tot 14 jaar tijdens de oorlog. In de film zijn veel filmfragmenten te zien van Nederland en met name Aalsmeer tijdens de oorlogsjaren. Nico vertelt zijn ervaringen in beeld op de locatie waar iets is gebeurd. Hierbij zien we deze locatie zoals het er nu uitziet en waardoor deze herkenbaar is voor mensen die na 1945 zijn geboren. Deze zeer interessante film, ook voor volwassenen, is in opdracht van de gemeente Aalsmeer gemaakt in 2015 en is een productie van Ton Offerman van Hanoff video met medewerking van Han Carpy en Nico Borgman. Voice over: Reint Baarda. Totale duur is circa 30 minuten.

Interview en TV Aalsmeer

Oud Aalsmeer vertoont iedere maand een historische film op de website www.stichtingoudaalsmeer.nl. De films zijn afkomstig uit verschillende verzamelingen en zijn geschonken aan Oud Aalsmeer. Aan het bekijken zijn geen kosten verbonden. De film wordt ook tweemaal op TV Aalsmeer uitgezonden. Vrijdag 9 mei is de eerste vertoning vanaf 11.00 uur. Een dag later, zaterdag 10 mei, is de film nogmaals te zien vanaf 13.00 uur. De uitzendingen worden vooraf gegaan door een inleidend interview met een medewerker van Oud Aalsmeer op zaterdag 3 mei. Het interview door presentator Jan van Veen is te beluisteren op zowel Radio als TV Aalsmeer tussen 12.00 en 13.00 uur. Meer informatie: www.radioaalsmeer.nl

Live en oude films

Live op de Historische Tuin Is de film van de maand te zien op zondag 18 mei om 15.00 uur in de veilingzaal. Met als extra films de familie Olijhoek in en rond de oorlog en het bevrijdingsfeest op dorp in 1945. Heeft u nog films op zolder liggen die interessant kunnen zijn voor andere Aalsmeerders? Neem dan contact per mail: :archief@stichtingoudaalsmeer.nl

