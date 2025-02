Historische film: ‘Aalsmeer Flowers the World’

Aalsmeer – De historische film van de maand maart van Oud Aalsmeer is ‘Aalsmeer Flowers the World, van kweker tot consument’ en is een promotiefilm van de voormalige Verenigde Bloemenveiling Aalsmeer (VBA). De afzetketen van sierteeltgewassen wordt in beeld gebracht van kweker tot aan de bloemenwinkel in Parijs en het vliegtuig onderweg naar de VS. Alle werkzaamheden die verricht worden door de verschillende ketenpartners om het product zo vers mogelijk bij de consument te krijgen zijn in de film te zien. De nadruk ligt op het veilproces in de VBA en brengt de hoogtijdagen, in de jaren tachtig van de vorige eeuw, van deze veiling in beeld. En natuurlijk komen er heel veel mensen in beeld die in die tijd in de veiling werkten of bij het veilproces betrokken waren. ‘Aalsmeer Flowers the World’ is geproduceerd door JPS studio’s uit Leiden en beschikbaar gesteld door Peter Otto. Dick P. van der Zwaard heeft de film opgenomen in het filmarchief van Stichting Historisch Aalsmeer. Totale duur is 34 minuten.

Iedere maand een film

Stichting Oud Aalsmeer vertoont iedere maand een historische film op de website www.stichtingoudaalsmeer.nl. Aan het bekijken zijn geen kosten verbonden. De film wordt ook tweemaal op TV Aalsmeer uitgezonden. Vrijdag 14 maart is de eerste vertoning vanaf 11.00 uur. Een dag later, zaterdag 15 maart, is de film nogmaals te zien vanaf 13.00 uur. De film van de maand live zien kan op zondag 16 maart vanaf 15.00 uur in de veilingzaal van de Historische Tuin.

Interview op Radio en TV

De uitzendingen worden vooraf gegaan door een inleidend interview met een medewerker van Oud Aalsmeer op zaterdag 8 maart door presentator Jan van Veen en is te beluisteren op zowel Radio als TV Aalsmeer tussen 12.00 en 13.00 uur. TV Aalsmeer is bij abonnees van CAIWAY te vinden op kanaal 12 en bij gebruikers van KPN/XS4ALL/Telfort op kanaal 1389. Kijk voor meer informatie op de website van de lokale omroep: www.radioaalsmeer.nl.

Foto’s: aangeleverd