High tea Historische Tuin met producten van eigen bodem

Aalsmeer – Op donderdag 21 augustus organiseert museum Historische Tuin Aalsmeer een speciale High Tea onder de noemer ‘Smaken van de Tuin’. Tijdens deze middag staan verse, seizoensgebonden producten van eigen bodem centraal. In het oogstseizoen is de Tuin op haar smakelijkst – en dat proef je!

De Historische Tuin is bekend om de collectie bloemen- en plantensoorten, maar er worden ook vele groenten- en fruitsoorten geteeld. De High Tea biedt een gevarieerd aanbod van huisgemaakte gerechten met ingrediënten die rechtstreeks uit de tuin komen. Denk aan soepjes van pastinaak en aardperen, scones met huisgemaakte jam, hartige en zoete taart en andere lekkernijen. De middag wordt aangevuld met een korte rondleiding waarin meer wordt verteld over de eetbare producten die op de Tuin groeien.

Deze activiteit maakt deel uit van het themajaar Plant & Mens van de Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen. Met dit thema wordt aandacht gevraagd voor de belangrijke rol die planten spelen in het dagelijks leven – van voeding tot bouwmateriaal. Vorige maand werd in dit kader al een kunstzinnig wilgenobject op de Tuin geplaatst van natuurkunstenaar Elize Eveleens.

De High Tea vindt plaats op donderdag 21 augustus van 15.00 tot 17.00 uur en aanmelden is nu mogelijk. Deelname aan deze smakelijke en leerzame middag kost 17,50 euro per persoon. Er zijn twintig plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan via de ticketshop van de Historische Tuin: https://historischetuinaalsmeer.kooptickets.nu/product/high-tea-smaken-van-de-tuin/.

Foto: Abrikozenstruik in Historische Tuin (aangeleverd).