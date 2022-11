Het Pauluskoor zingt Haydn’s Stabat Mater

Amstelveen – Op vrijdag 25 november geeft het Pauluskoor Amstelveen voor het eerst sinds ruim 3 jaar weer een ‘echt’ concert. Voor een zaal die helemaal gevuld mag worden en met een volwaardig programma: voor de pauze het ontroerende Stabat Mater en daarna de feestelijke Nelsonmis, beiden van Joseph Haydn. Philharmonia Amsterdam zorgt voor de begeleiding, solisten zijn Hanneke de Wit (sopraan), Martine Straesser (alt), Falco van Loon (tenor) en Frans Fiselier (bas). Dat alles onder leiding van Marcel Joosen.

Haydn schreef het Stabat Mater in 1767, toen hij kapelmeester was in het paleis van de vorst Esterházy in Eisenstadt (Oostenrijk). Het stuk is genoemd naar de beginwoorden van het middeleeuwse gedicht Stabat Mater Dolorosa, waarin de gevoelens van Maria tijdens de kruisweg beschreven worden. Het stuk begint dan ook met een prachtig klagend motief dat zich in verschillende delen herhaalt. De Nelsonmis, gecomponeerd in 1798, kreeg zijn naam toen admiraal Nelson het slot van de Esterházy’s bezocht en het werk te zijner ere werd uitgevoerd. De mis is groots en indrukwekkend van opzet, een feest om te zingen én om te beluisteren. Het concert wordt gegeven in de St. Augustinuskerk aan de Amstelveenseweg 965 in Amsterdam en begint om 20.00 uur. Kaarten à 25 euro zijn te verkrijgen via https://www.pauluskoor.nl/