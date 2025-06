Herstelacademie Amstelland feestelijk geopend

Aalsmeer – Op donderdag 23 mei is Herstelacademie Amstelland officieel geopend op de zolder van De Oude Veiling. De ruimte was goed gevuld met belangstellenden. Oprichtster Janine van der Duin vertelde hoe zij, na zelf geen herstelacademie te kunnen vinden in deze omgeving tijdens een moeilijke periode, besloot er vanuit haar ervaring zelf een op te richten.

De Herstelacademie is een ontmoetingsplek en leeromgeving voor en door mensen met psychische kwetsbaarheid. Geen nadruk op diagnoses, maar op persoonlijke ontwikkeling, zelfregie en wederzijdse steun. Deelnemers volgen cursussen, trainingen en workshops over thema’s als hoop, verlies en zingeving. Alles vindt plaats in een veilige en inspirerende setting, begeleid door ervaringsdeskundigen en professionele trainers.

Tijdens de opening vond een proeverij plaats waarin deelnemers via fotokaarten met elkaar deelden wat hoop voor hen betekent. Veel aanwezigen vonden het bijzonder om in korte tijd zulke open en herkenbare verhalen te horen.

De academie is elke vrijdag (buiten schoolvakanties) geopend van 10.00 tot 15.00 uur. Er zijn programma’s van 10.00 tot 11.30 uur en van 13.00 tot 14.30 uur rondom herstelthema’s als hoop, steun en persoonlijke groei. Daaromheen is er ruimte voor inloop en ontmoeting. Daarnaast is er maandelijks een avondprogramma voor Poolse en andere Oost-Europese arbeidsmigranten. De eerstvolgende bijeenkomst is op 19 juni van 19.00 tot 20.30 uur. Herstelacademie Amstelland is gevestigd aan de Marktstraat 19. Meer info via: janine@herstelacademieamstelland.nl.

