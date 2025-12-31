Herstelacademie Amstelland boekt eerste succes

Aalsmeer – Sinds een half jaar is Herstelacademie Amstelland actief in Aalsmeer. In de sfeervolle Oude Veiling kunnen inwoners iedere vrijdag van 10.00 tot 15.00u terecht voor activiteiten die draaien om herstel, welzijn en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast organiseert de academie eens per maand een Pools programma op donderdagavond, zodat ook Poolssprekende inwoners gemakkelijk kunnen aansluiten.

Onlangs werd een mooie mijlpaal bereikt: de eerste WRAP-cursus is succesvol afgerond. WRAP staat voor Wellness Recovery Action Plan en is voor veel mensen nog onbekend. Het is een praktische methode waarmee deelnemers stap voor stap een persoonlijk plan maken om beter om te gaan met signalen, triggers, sombere periodes of andere uitdagingen in het leven. In acht bijeenkomsten onderzochten acht deelnemers wat hen helpt om in balans te blijven, welke signalen waarschuwen dat het minder goed gaat en welke steunbronnen zij kunnen inzetten. Deelnemers geven aan meer rust in hun hoofd te ervaren, meer regie te voelen en met meer vertrouwen hun dagelijks leven vorm te geven.

Wie nieuwsgierig is naar deze methode, kan geheel vrijblijvend deelnemen aan een WRAP-introductie op vrijdag 9 januari van 12.30 tot 15.00 uur. Aanmelden kan via de website. Het programma voor 2026 is inmiddels bekend en biedt een breed aanbod, zoals wandelactiviteiten, creatieve workshops, herstelcafés en nieuwe WRAP-reeksen. De activiteiten zijn kosteloos, er is geen wachtlijst en deelnemers kunnen direct instromen. Op 30 januari start een WRAP-reeks in de middag en op vrijdag 8 mei in de ochtend. Meer informatie: www.herstelacademieamstelland.nl.

Foto: Oprichter Janine van der Duin (links) en Esther Wesselius (foto: aangeleverd).

