Heropening ‘De Leeuw’ door oud-burgemeester

Aalsmeer – Korenmolen De Leeuw wordt na een verbouwing weer feestelijk geopend. Op zaterdag 27 oktober om 12.00 uur zal oud-burgemeester Hoffscholte de vang lichten en de molen in werking zetten. Net zoals hij dit bij de heropening in april 1996 heeft gedaan.

De molenwinkel op de begane grond is ingrijpend gewijzigd. Met een nieuwe ‘hut’ (molenaarstaal voor keuken / zitruimte), nieuwe kasten en nieuwe verlichting heeft de molenwinkel een nieuwe, frisse uitstraling gekregen. Op de eerste zolder is de expositieruimte opnieuw ingericht en op de tweede zolder is een nieuw voorraadhok en werkruimte gekomen. Deze opfrisbeurt is mogelijk geworden doordat de gemeente Aalsmeer – de eigenaar van de molen – en de stichting die de molen beheert, dit gezamenlijk hebben opgepakt.

Weer bij de tijd

De molen is sinds de heropening in 1996 altijd keurig onderhouden, maar het interieur van de molen is nooit veranderd. In die periode zijn onder andere de hygiëneregels wel steeds strenger geworden. Echter, het verpakken van de meelproducten gebeurde nog altijd in de verkoopruimte. Nu kan het vulwerk voortaan in een speciale afgesloten ruimte plaats vinden. En met de komst van een elektrische molensteen, die kan worden ingezet wanneer de wind het laat afweten, kan de molen ook professionele klanten bedienen. Met deze verbouwing en volledige herinrichting van de winkel en de werkruimte is de molen weer bij de tijd en kan zij vooruit.

Zaterdag en dinsdag open

Tijdens de verbouwing was het verkooppunt van de molen tijdelijk gevestigd in een leegstaand winkelpand in de Zijdstraat. Aan deze tijdelijke voorziening op nummer 37 komt met de feestelijke heropening een einde. Vanaf 27 oktober is de verkoop van de molenproducten gewoon weer op de bekende tijden: zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur en dinsdag van 13.00 tot 16.30 uur. Maar nu vanuit de verbouwde molenwinkel.