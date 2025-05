Heren 1 27-holes Golfclub Veldzijde opnieuw landskampioen

Wilnis – Het Heren 1 team van Golfclub Veldzijde, gevestigd op Golfpark Wilnis, heeft opnieuw een indrukwekkende prestatie geleverd. Het team is erin geslaagd om de titel landskampioen 27-holes in de NGF-voorjaarscompetitie te prolongeren. Na een sterke poulefase, waarin de mannen zondag 11 mei als groepswinnaar in de Hoofdklasse eindigden, mochten zij zich opmaken voor de landelijke kampioenswedstrijden.

Zaterdag 24 mei stond de halve finale tegen Zeewolde 1 op het programma. Op de baan van Golfclub Holthuizen in Roden kwam Veldzijde na de greensomes op een 4-2 voorsprong. In het tweede deel van de wedstrijd werden vier van de zes singles gewonnen, wat resulteerde in een overtuigende 12-6 overwinning.

Een dag later stond de finale op het programma tegen Leeuwenbergh 1 uit Den Haag. Deze werd gespeeld op Golfclub De Compagnie in Veendam. Na de ochtendronde (greensomes) stond Veldzijde met 2-4 achter, maar het team toonde veerkracht en vastberadenheid. In de beslissende singles draaiden zij de achterstand om en stelden zij de overwinning veilig. Daarmee ging de landstitel voor het tweede jaar op rij naar het herenteam van Golfclub Veldzijde. De club is bijzonder trots op deze prestatie. Tijdens de feestavond van de lustrumweek zal het team officieel gehuldigd worden.

Op de foto: Heren 1 27-holes van Golfclub Veldzijde opnieuw landskampioen. Foto: aangeleverd.