Herdenking 4 mei in Aalsmeer en Kudelstaart

Aalsmeer – Op 4 mei wordt in Aalsmeer en Kudelstaart zoals elk jaar stil gestaan bij de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog. Het jaarthema is ‘80 jaar vrijheid’. In Aalsmeer Centrum wordt de herdenking gehouden in de Burgerzaal in het raadhuis aan het Raadhuisplein. De herdenkingsplechtigheid begint om 19.30 uur. De Burgerzaal is open vanaf 19.00 uur. Burgemeester Gido Oude Kotte houdt een toespraak en er worden gedichten voorgedragen door leerlingen van IKC Triade en kinderburgemeester Chiemeze Ugoanyanwu. De muziek wordt verzorgd door Muziekvereniging Flora, onder leiding van Marc Busscher. Na de taptoe, die wordt geblazen door Jessica Tuinhout, wordt twee minuten stilte gehouden, gevolgd door het zingen van het Wilhelmus. Daarna volgt de kranslegging bij het oorlogsmonument in de gevel van het raadhuis. Deze kranslegging is voor de aanwezigen in de burgerzaal op grote schermen te volgen. Tot slot kan iedereen vanuit de zaal langs de kransen lopen en zelf desgewenst bloemen leggen. De ceremonie in en buiten het raadhuis wordt uitgezonden op het tv-kanaal van Radio Aalsmeer.

In Kudelstaart bij De Propeller

De herdenking in Kudelstaart begint om 19.30 uur bij het monument De Propeller aan de Schweizerstraat. Jaap Overbeek van de Dorpsraad Kudelstaart leidt de herdenking op deze plaats. Het monument is een herinnering aan de in 1942 in de Westeinder neergestorte Stirling bommenwerper. Het doet stilstaan bij iedereen die gevochten heeft voor de vrede in Nederland, of waar ook in de wereld is uitgezonden geweest voor een vredesmissie. Kinderen van de drie basisscholen in Kudelstaart leveren een bijdrage met gedichten. Ook dorpsdichter Marcel Harting draagt een gedicht voor. Werner Koster houdt namens het gemeentebestuur een toespraak. Enkele veteranen brengen een militaire groet en leggen een krans. De herdenking wordt muzikaal omlijst door Muziekvereniging Sursum Corda onder leiding van Kees van Oudenallen. De taptoe wordt gespeeld door Anneke Wies-Blom. Na de twee minuten stilte en de kranslegging worden de vredesduiven losgelaten.

In Oost bij Hell’s Fury

In Aalsmeer Oost is de herdenking bij het monument ‘Hell’s Fury’ aan de H. Buismanlaan. Vanaf 19.20 uur zingt het Aalsmeerse Mannenkoor Con Amore, onder leiding van Theo van der Hoorn. Om 19.30 uur heet Anjo van Staaveren van het Wijkbestuur de aanwezigen welkom en zijn er toespraken van Mirjam Snoek, namens het wijkbestuur, en mevrouw Mijwaart namens het gemeentebestuur. De Taptoe wordt geblazen door Boet Kaaijk. Na de twee minuten stilte worden kransen gelegd namens de Stichting 4-5 mei Aalsmeer, namens het gemeentebestuur en namens het wijkbestuur. Daarna is er een defilé langs het monument en wordt afgesloten met koffie, thee en limonade in de aanwezige tenten.

Foto’s: aangeleverd