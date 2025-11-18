Henk v/d Sluis schrijft boek over popgroep HET

Aalsmeer – Het is deze maand zestig jaar geleden dat de popart-groep HET opzien baarde met de single ‘Ik heb geen zin om op te staan’. Oud-Aalsmeerder Henk van der Sluis heeft er een boek over geschreven: Het is weer tijd om op te staan. De luxe uitgave, bijna één kilo zwaar, is eerder deze maand gepresenteerd. Van der Sluis (73), meer dan veertig jaar sportjournalist van het AD en Het Parool, schetst in zijn royaal geïllustreerde boek de bijzondere geschiedenis van de evergreen. Hoe het lied door manager Bob Bouber in een depressieve bui werd bedacht op een hotelkamer in de provincie, hoe het creatieve brein de leden van de groep HET selecteerde in een muziekinstrumentenwinkel en hoe de legendarische publiciteitsstunt met een bed midden op de Dam in Amsterdam tot stand kwam. Het 288 pagina tellende boek is meer dan een vertelling over HET en hoe de bandleden later uitwaaierden over bekende bands als Ekseption, Rob Hoeke’s Rhythm & Blues Band en The Scene, het geeft ook een beeld van het Nederlandse muzikale landschap in de jaren zestig.

Van der Sluis: “Toen ik in Aalsmeer in de tweede klas zat van de mulo in de Schoolstraat, hoorde ik op een avond op de radio een reportage over een popgroep die met een bed het verkeer op de Dam had verstoord. Toen ik vervolgens het lied ‘Ik heb geen zin om op te staan’ hoorde, met het zinnetje ‘met mijn blote voeten op het kouwe zeil’, heb ik het plaatje meteen gekocht bij Johan Otto, dé platenzaak in de Zijdstraat. Ook verzamelde ik vanaf dat moment alles over HET uit Hitweek en muziekbladen als Muziek Expres en Teenbeat.’’ Na zijn pensionering vond de auteur het mapje met de knipsels over HET terug en besloot hij uit te zoeken hoe het de groepsleden en manager Bouber was vergaan. “Ik heb er een flink aantal jaren over gedaan, maar het is dan ook een uitgebreid boek geworden, met onder meer ook aandacht voor The Madness, in de jaren zestig de populaire jeugdsociëteit in Kudelstaart. HET trad er een paar keer op, maar toen ik de groep daar wilde zien, bleek ik te jong te zijn en werd mij de toegang geweigerd.’’ Van der Sluis woont inmiddels in Almere. “Maar de band met Aalsmeer, waar ik 25 jaar in de Hadleystraat heb gewoond, is blijven bestaan. Ik kom elke woensdagochtend naar mijn oude dorp om bij FC Aalsmeer walking football te spelen met ‘jongens’ als Jan van Leeuwen, Gerrit van Leeuwen, Fred Ottenhof en Dick Kuin met wie ik als 10-jarige al in de pupillen voetbalde.’’

Concerto heeft de oorspronkelijk single, die wekenlang in de Veronica Top 40 stond, opnieuw uitgebracht. Tijdens de presentatie van het boek bij de grootste platenzaak van Nederland speelde wavegroep Dorpsstraat 3 bovendien een nieuwe, eigentijdse versie van het iconische nummer. Ook die variant is inmiddels op vinyl verschenen. Het boek ‘HET, het verhaal van HET en de hit Ik heb geen zin om op te staan’, is in elke boekenwinkel te koop of te bestellen.

Foto: Henk van der Sluis met zijn boek over popgroep HET (aangeleverd).