Henk-Jan Stolker wint 23ste gouden tuinknop

Aalsmeer – Afgelopen woensdag 19 november is op de volle tribune van de veilingzaal op de Historische Tuin weer gestreden om de felbegeerde Historische Tuinknop. Een echte traditie op de Tuin, want de wedstrijd vindt al sinds 2001 plaats. Een groot aantal inkopers van exporteurs was van de partij, waaronder de ‘harde kern’ maar gelukkig ook weer nieuwe gezichten.

Spannende finale

Voor de eerste keer trad Bert Middelkoop op als veilingmeester om de wedstrijd in goede banen te leiden. Zoals vaker het geval is, moesten de deelnemers er duidelijk nog wat in komen maar al snel kwam de wedstrijd goed op gang. Op de oude ‘Bloemenlust’ veilingklok uit 1930 werden vier voorronden, een halve finale en finale gespeeld. Drukken op de digitale veilingklok is tegenwoordig een fluitje van een cent, maar drukken van het juiste nummer op een bijna honderdjarige veilingklok is echt niet gemakkelijk. Uiteindelijk bleven Henk-Jan Stolker (ex OZ- Hami bv) en René van Vuren (inkoper bij Nijssen jr.) over om de finale te spelen. Drie jaar geleden stonden zij ook tegenover elkaar in de finale! Was het in 2022 René van Vuren die won, Nu kwam Henk-Jan Stolker als trotse winnaar uit de strijd. Uit handen van bestuurslid Anton Temme mocht hij de historische gouden knop in ontvangst nemen.

Bezoek Sinterklaas

Tijdens de wedstrijd kwam geheel onverwacht Sinterklaas met hulpsinterklaas de veilingzaal binnen. Uiteraard werd meteen plek ingeruimd voor Sinterklaas die weer buitengewoon goed op dreef was. De veilingmeester maakte onmiddellijk van de gelegenheid gebruik om een ‘Sinterklaas bezoek-aan-huis’ te veilen. Die bijzondere kavel bracht meteen een recordbedrag op!

Hoge opbrengst ludieke veiling

Vele Aalsmeerse bedrijven, horeca en winkeliers hadden prachtige producten en waardebonnen ter beschikking gesteld. Coos Buis leidde zoals vanouds op zijn eigen humorvolle wijze deze veiling. Hij wist het publiek goed te bewerken, resulterend in een prachtige opbrengst van bijna 7.500 euro. Het geld komt de Tuin zeer goed van pas, want de instandhouding van het Aalsmeerse Tuinbouwmuseum – en dan met name het onderhoud – vergt elk jaar weer grote investeringen. Na afloop werd er in de corridor onder genot van drankjes en hapjes nog lang nagepraat over deze bijzonder gezellige en geslaagde avond. Op naar de volgende editie in november 2026!

Foto: Winnaar Henk-Jan Stolker (rechts) met naast hem René van Vuren, die als tweede eindigde (foto: Anton Temme).

Onverwacht bezoek van Sinterklaas en de hulp-Sinterklaas. Foto: www.kicksfotos.nl