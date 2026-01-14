Hart voor kanker actie met linten en hartjes

Aalsmeer – Op 4 februari is het wereldkankerdag. Van 26 januari tot 9 februari komen er in het raadhuis weer linten te hangen met paarse hartjes om dierbaren die te maken hebben met kanker of hebben gehad te steunen. Er kunnen nog hartjes ingeleverd worden. Alle mensen in Aalsmeer en Kudelstaart, die met kanker te maken hebben of hebben gehad kunnen naar aanleiding van de hartjes een lint krijgen. Dat kunnen mensen zijn uit Aalsmeer of Kudelstaart, maar dat hoeft niet. Meerdere mensen kunnen voor dezelfde persoon hartjes maken. Dan komen er meer aan het lint te hangen.

Heeft u/heb je vorig jaar al hartjes ingeleverd, dan kunnen er nieuwe hartjes bijkomen aan het lint. Er kunnen ook hartjes gemaakt worden om onbekende mensen te steunen. De dozen met de hartjes, om af te halen en in te leveren, staan op diverse plekken in de gemeente, zowel in Aalsmeer als in Kudelstaart, onder andere in het raadhuis, de bibliotheken en dorpshuizen/buurthuizen en in sommige apotheken, kerken en sportscholen. In de lila tijdschriftenhouders is alle informatie te vinden.

Hartjes inleveren

Lever de hartjes op tijd in! Graag voor 15 januari of uiterlijk 20 januari. Op Wereldkankerdag (4 februari) wordt de watertoren weer paars verlicht. Voor meer informatie en vragen kan contact opgenomen worden met het ‘Hart voor Kanker’ team Aalsmeer per email: jbkooij@kabelfoon.nl of bel 06-16934773.

Foto: Hartenactie met linten en hartjes in Raadhuis (aangeleverd).