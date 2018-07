Hannah ‘gekroond’ tot kinderburgemeester

Aalsmeer – De Westeinder Water Week is vandaag, donderdag 5 juli, van start gegaan. Eerste activiteit was een ‘bootje bouwen’ door groep 7 leerlingen van alle basisscholen in Aalsmeer en Kudelstaart. De jongens en meiden kregen hierbij hulp en begeleiding van medewerkers van de Koninklijke De Vries scheepsbouw.

Na het bouwen mochten de leerlingen hun praampje met verf en ander materiaal opvrolijken om vervolgens het bootje te water te laten en een stukje te gaan varen. Het was er prima weer voor. Er is ook gelijk maar gezwommen ter afkoeling.

In bijzijn van alle kinderen, wethouder Robbert-Jan van Duijn en burgemeester Jeroen Nobel is deze ochtend ook de nieuwe kinderburgemeester ‘gekroond’. Hannah Fokkema uit Kudelstaart kreeg de ambtsketting omgehangen door nu oud-kinderburgemeester Derek Buikema. De Kudelstaartse Hannah had de meeste stemmen gekregen tijdens de verkiezing, om precies te zijn twintig meer dan haar ‘concurrenten’. In totaal waren 290 stemmen uitgebracht tijdens de verkiezing van kinderburgemeester.

Dat de burgemeestersketting prima bij haar past, liet Hannah vol trots zien aan iedereen en voor de krant wilde ze wel poseren samen met wethouder Van Duijn. Gefeliciteerd Hannah en veel succes het komende jaar!

Kijk voor het volledige activiteiten-programma van de Westeinder Water Week op de website www.westeinderwaterweek.nl.

Foto: www.kicksfotos.nl