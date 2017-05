Handboogschieten: Target scoort!

Kudelstaart – In de regionale competitie voor het 25 meter handboogschieten is Johan Ruhe eerste geworden in de eerste klasse en Cor de Jong tweede in de tweede klasse. Het 25 meter schieten is een aparte discipline binnen de handboogsport, waar de 18 meter een veelvuldig geschoten afstand is. Bij de 25 meter verschieting is er sprake van 25 beurten van 1 pijl en worden twee series van 25 pijlen geschoten. Deze regionale competitie behelst zes wedstrijden, te verschieten bij verschillende verenigingen in de regio. Johan en Cor hebben in de accommodatie van HBV Target aan de Wim Kandreef al veel kunnen trainen en deze inzet werd beloond met deze prima prestatie.

Op zondag 7 mei werd er in Almere een separate wedstrijd op de 25 meter verschoten. Deze wedstrijd staat los van de competitie en is alleen toegankelijk voor schutters boven de grote rivieren. Ook in Almere wisten Cor en Johan zich een plaats te bemachtigen in de top vijf. Cor werd tweede in de tweede klasse en Johan vierde in de eerste klasse. Een prachtig resultaat voor de schutters van HBV Target. Kijk voor meer informatie op de website www.hbvtarget.nl.