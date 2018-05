Handballers FIQAS veroveren landstitel!

Aalsmeer – De handballers van FIQAS Aalsmeer hebben vandaag, zaterdag 26 mei, de landstitel veroverd. In de tweede wedstrijd van de best-of-three finale om het Nederlands kampioenschap versloeg de formatie van Bert Bouwer OCI/Lions met 25-23. Vorige week was Aalsmeer ook te sterk in de spannende uitwedstrijd in Sittard: 28-29.

In de prijzenkast van Aalsmeer stonden al negen kampioensschalen, maar sinds 2009 lukte het niet om daar nog meer titels aan toe te voegen. Tot vandaag, ze onttroonden titelhouder Lions die zich drie jaar op rij landskampioen mocht noemen (2015, 2016, 2017).

Dekking pot dicht

In de beginfase van de wedstrijd zat de dekking van beide ploegen pot dicht. Nils Dekker wist namens Aalsmeer voor het eerst het net te vinden vanaf de hoek. Ivo Steins bracht na zeven minuten een gelijke stand op het scorebord (1-1). De doelpunten bleven schaars aan de kant van Aalsmeer. Bij Lions was de Portugees Joao Jacob Ramos op dreef. Hierdoor liepen de Limburgers uit naar een 3-6 voorsprong.

Stuivertje wisselen

De aanvalsmachine van Aalsmeer begon te lopen en de ploeg van Bert Bouwer kwam in korte tijd op gelijke hoogte (6-6). Daarna was het een paar minuten stuivertje wisselen. Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd (9-9). Totdat Lions tegen een aantal tijdstraffen aanliep. Aalsmeer pakte het initiatief. Remco van Dam zorgde met een snoeihard schot voor een verschil van drie doelpunten (12-9). De voorsprong werd verder uitgebreid door Bottinga, Ouderland en Benghanem. Bij een stand van 15-10 klonk het rustsignaal.

Snikheet in Bloemhof

In de tweede helft kwam Aalsmeer goed uit de startblokken. Remco van Dam en Tim Bottinga schoten van afstand raak. Daarna volgde er een fase waarin de tijdstraffen je om de oren vlogen. Aalsmeer hield het hoofd het meest koel in de snikhete sporthal De Bloemhof. Het verschil van zeven goals bleef tien minuten lang gehandhaafd (20-13). Lions liet het er niet bij zitten. Het waren Joao Jacob Ramos en Joris Baart die hun ploeg bij de hand namen. Via mooie afstandsschoten maakten ze de wedstrijd weer spannend. Met nog zeven minuten te spelen en een stand van 22-20 kon de wedstrijd beide kanten op.

Feest in Aalsmeer!

Aalsmeer rechtte de rug, mede dankzij uitstekend keeperswerk van Marco Verbeij. Nils Dekker liep vrij over de cirkel en scoorde. Het was dezelfde Dekker die niet veel later vanaf de hoek de touwen vond. Wai Wong maakte twee minuten voor tijd een eind aan alle twijfel (25-20), waarna het feest onder de supporters van Aalsmeer los barstte. Lions kwam in de uiterste slotfase nog tot 25-23.

Uitzinnig was de vreugde bij de spelers, de trainers, coach Bert Bouwer en natuurlijk het vele publiek. Zo’n 1.400 bezoekers woonden deze geweldige promotie voor de handbalsport bij. Onder hen ook burgemeester Jeroen Nobel, de oud-wethouders Gertjan van der Hoeven en Ad Verburg en wethouder Robbert-Jan van Duijn. “De spanning is om te snijden. Nog vier minuten te spelen. FIQAS staat voor met 24-20”, twitterde burgemeester Nobel. Vol lof waren alle vier na afloop: “Fantastisch, schitterend en top prestatie.” Na de huldiging in de sporthal met uitreiking van de felbegeerde schaal voor het behalen van het zo gewilde landskampioenschap is buiten nog feest gevierd door de handballers en alle supporters en met muziek. De Dance Classics Show trakteerde op ‘kampioens’hits.

Het is al met al een geweldig jaar geweest voor de heren handballers van FIQAS. Brons in de Bene League, zilver bij de bekerfinale en nu goud (de landstitel). Voor de tiende maal. Gefeliciteerd!

Foto: www.kicksfotos.nl