Handbalkampioenen in het zonnetje gezet

Aalsmeer – De handbalkampioenen van FIQAS Aalsmeer zijn donderdag 31 mei gehuldigd voor en in het gemeentehuis. Een groot aantal fans en familieleden stonden op het plein klaar met vlaggen om de handballers een warm welkom te geven. De heren arriveerden bij het gemeentehuis in de ‘oude’ bus waarmee ze in 2009, bij het eerste kampioenschap, ook werden vervoerd.

“Wij zijn kampioen”

“Wij zijn kampioen, wij zijn kampioen, wij zijn kampioen”, zongen de handballers al ‘dansend’ voor het publiek en hun ‘zang- en danscapaciteiten’ herhaalden zij later nog een keer in het gemeentehuis. Beide keren klonk na afloop een luid applaus. En terecht, de mannen en hun trainers hebben keihard gewerkt om deze landstitel te bemachtigen.

In het gemeentehuis werd het team welkom geheten door wethouder Robbert-Jan van Duijn van sport. Slechts een week heeft hij deze portefeuille in zijn beheer en dan gelijk al zo een mooi gebaar te mogen doen. “Ik weet zeker dat Gert-Jan van der Hoeven, die acht jaar sport heeft gehad in zijn portefeuille, nu jaloers op mij is”, aldus van Duijn. En daar zou hij weleens gelijk in kunnen hebben, want Van der Hoeven heeft diverse topsporters in het zonnetje mogen zetten en beleefde daar altijd veel plezier aan.

Handbal en voetbal

Een klein boe-geroep kreeg wethouder Van Duijn toen hij bekende meer een voetballer te zijn. De handbalwedstrijd afgelopen zaterdag 26 mei had hij wel bijgewoond en hij gaf aan onder de indruk te zijn. “Het was fantastisch, machtig mooi om te zien.” Overigens vinden de handballers zelf voetbal ook leuk. “Voor of na de training wordt er altijd even een balletje getrapt”, zo vertelde trainer Bert Bouwer. Hij had een passend cadeau voor ‘zijn’ mannen. Na de huldiging in het gemeentehuis was er een gezamenlijke barbecue bij de Bloemhof en alle teamleden kregen van hem een voetbal met zijn handtekening er op.

Vrijwilligers onmisbaar

Wethouder Robbert-Jan van Duijn mocht namens de gemeente ook trakteren. De heren mogen gaan handballen of voetballen (“zelf weten”) in The Beach en er stonden diverse boeketten bloemen klaar. Deze werden gegeven aan aanvoerder Samir Benghanem, speler Wai Wong (stopt met handballen, maar gaat trainingen bij FIQAS verzorgen), speler Kevin Hooijman (stopt wegens tijdsgebrek in het eerste, maar gaat de ‘kar trekken’ met en in het tweede team), trainer Bert Bouwer en assistent-trainer Peter Trier. Er waren toen nog twee bossen bloemen over. Door het team werd gekozen voor de dames Gera en Petra, onmisbare begeleidsters, aldus allemaal.

Wedstrijd om de supercup

“Maar, onmisbaar zijn alle vrijwilligers”, vulde voorzitter Mike van der Laarse aan. Hij bedankte tot slot alle spelers, trainers, fans en vrijwilligers voor het geweldige seizoen. “We hebben in alle finales gestaan en omdat we landskampioen zijn geworden, mogen we voor het eerst om de supercup gaan spelen. Deze wedstrijd tussen de bekerwinnaar (Bevo) en de landskampioen (Aalsmeer) vindt eind augustus plaats. Rond deze datum wordt ook de nieuwe sponsor bekend gemaakt. Zoals bekend heeft FIQAS aangegeven na achttien jaar de sponsoring van de club stop te zetten. De onderhandelingen met de nieuwe naamdrager zijn in een vergevorderd stadium.

Voor het gemeentehuis is een foto gemaakt van het team samen met wethouder Robbert-Jan van Duijn en de kampioensschaal (terug na een ‘vakantie’ in Griekenland). Deze foto krijgen alle spelers in groot formaat en ingelijst ook als cadeau van de gemeente.

Foto: www.kicksfotos.nl