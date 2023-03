Handbalheren RKDES kampioen

Kudelstaart – Een mooier slot van het seizoen was niet denkbaar voor de handbalheren van RKDES; in de laatste wedstrijd van het jaar speelde de Kudelstaartse koploper afgelopen zondag 26 maart in de Proosdijhal een thuiswedstrijd tegen de nummer twee, WeHaVe uit Weesp. De winnaar mocht zich kampioen noemen. Eerder dit seizoen in de heenwedstrijd was het zeer spannend en wist WeHaVe uiteindelijk de wedstrijd met 18-17 te winnen. Onder het toeziend oog van veel publiek sloeg RKDES meteen een gaatje. Vanuit de linkerhoek scoorde Storm Verwoert driemaal op rij. Nadat Peter Kouwenhoven zijn eerste doelpunt van de middag maakte en zo voor een 4-0 score zorgde, kon WeHaVe ook zijn eerste doelpunt maken (4-1). Daarna was het weer RKDES dat het voortouw nam. Via 10-6 kwam de ruststand na 30 minuten uit op 14-9.

In de tweede helft probeerde RKDES de wedstrijd snel definitief naar zich toe te trekken. WeHaVe bleef echter lang bij en pas in de laatste tien minuten van de wedstrijd kon de Kudelstaartse ploeg het verschil maken. Mooie doelpunten van onder andere Robin Paul en Mike Kraan deden het team van WeHaVe beseffen dat RKDES ditmaal de sterkste was. Een van de hoogtepunten van de middag was het doelpunt van b-junior Tristan van der Kan. Vanaf de hoek wist hij de Weespse keeper met een prachtig schot te verschalken.

Bij 25-16 floot de scheidsrechter af en konden de heren van RKDES de kampioensvlag hijsen en de bloemen in ontvangst nemen. Volgend seizoen mag de ploeg het als promovendus gaan proberen in de tweede klasse van Midden-Nederland.