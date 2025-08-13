Handbal: Toch geen winst voor Aalsmeer Heren

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 9 augustus speelden de handbal heren 1 van Royal FloraHolland HV Aalsmeer thuis in De Bloemhof een oefenwedstrijd tegen IBV Vestmannaeyjar uit IJsland. Het werd een stevig duel, waar Aalsmeer het de eerste vijftig minuten lukte om aan de goede kant van de score te blijven. De ruststand was 17-13. In de slotfase moest Aalsmeer toch nipt buigen voor de sterke IJslanders van oud-bondcoach Erlingur Richardson. Eindstand 31-36.

Supercup in De Bloemhof

Toch kijken coach Wai Wong en de (nieuwe) teamleden terug op een mooie wedstrijd. Een goede training voordat op zaterdag 30 augustus om de supercup wordt gespeeld in de sporthal aan de Braziliëlaan (Hornweg). Om 13.30 uur begint de wedstrijd tussen de damesteams van Juro Unirek VZV en VOC2 en vanaf 16.00 uur gaan Aalsmeer en Kras Volendam het tegen elkaar opnemen. Wie van de twee rivalen wint de Supercup? Supporters zijn uiteraard, ter aanmoediging, van harte welkom.

Foto’s: www.kicksfotos.nl