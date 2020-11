Handbal: Oranje wint 1e EK-kwalificatiewedstrijd

Almere – De Oranjeheren hebben de eerste EK-kwalificatiewedstrijd afgelopen woensdag 4 november gewonnen van Turkije. In Almere werd het in een razend spannende slotfase 27–26 voor Nederlandse handballers. Halverwege de wedstrijd stond de ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson met 10–14 achter. Hiermee haalt het Nederlands Herenteam de eerste punten binnen in de strijd om een plek op het EK 2022.

Het is Turkije dat de eerste doelpunten van de wedstrijd maakt. Na zes minuten staat het 0-5 voor de gasten. Na ruim zes minuten spelen is het Kay Smits die een lange Nederlandse aanval afrondt en het eerste doelpunt voor Oranje op het scorebord zet. Turkije weet makkelijk het net te vinden en de voorsprong verder uit te breiden: 3-8. Via Patrick Miedema en Jeffrey Boomhouwer scoort Oranje vervolgens twee keer, maar het verschil blijft vijf doelpunten in het voordeel van de tegenstander. De Turkse keeper redt veelvuldig op de schoten van de Oranjeheren die naar mogelijkheden blijven zoeken. Cirkelloper Can Celebi krijgt veel ruimte en weet twee keer te scoren: 8-13. Patrick Miedema en Kay Smits zorgen ervoor dat de teams met een stand van 10-14 de kleedkamers opzoeken.

De Oranjeheren schieten de tweede helft uit de startblokken. Via Kay Smits, Jasper Adams en Jorn Smits (2x) wordt de achterstand binnen vier minuten verkleind naar 14-15. Na zes minuten is het Jorn Smits die voor de eerste gelijke stand zorgt in de wedstrijd: 16-16.

Oranje is scherper in de afronding en vindt de ruimte in de Turkse dekking. Na acht minuten spelen in de tweede helft is het Kay Smits die Oranje vanaf 7 meter, voor het eerst deze wedstrijd, op voorsprong zet: 18-17. Het gaat lang gelijk op. Jeffrey Boomhouwer weet halverwege de tweede helft vanaf de linkerhoek de voorsprong naar twee doelpunten uit te bereiden: 22-20. Via Jorn Smits (2x), Kay Smits en Ivo Steins staan de Oranjeheren met nog drie minuten te spelen drie doelpunten voor: 26-23. Het wordt een spannende slotfase. Kay Smits loopt tegen een tijdstraf aan, waardoor de Turkse ploeg drie keer op rij kan scoren en op gelijke hoogte komt. Het is diezelfde Kay Smits die tien seconden voor tijd vanuit een slim benutte vrije bal de overwinning voor Oranje binnensleept: 27-26.

EK Handbal in 2022

Het Nederlands Herenteam is bij de loting voor de kwalificatie van het EK Handbal 2022 in Hongarije en Slowakije ingedeeld in poule 5 bij Slovenië, Polen en Turkije. Tegen iedere tegenstander wordt een keer uit en een keer thuis gespeeld. Aan het einde van de kwalificatie plaatsen de nummers één en twee en de vier beste nummers drie uit alle acht poules zich voor het EK 2022. Het EK wordt van 13 tot en met 30 januari georganiseerd in gastlanden Hongarije en Slowakije.

Oranjeheren

In het Oranjeheren team spelen: Bart Ravensbergen, Mark Van den Beucken, Lars Kooij, Patrick Miedema (3), Samir Benghanem, Bobby Schagen (2), Ivo Steins (1), Robin Schoenaker, Niels Versteijnen, Kay Smits (10), Jasper Adams (1), Jorn Smits (6), Jeffrey Boomhouwer (4), Alec Smit, Rutger Ten Velde en Dani Baijens.

Aalsmeer

Voor Aalsmeer drie bekende handballers bij de Oranjeheren selectie. Jeffrey Boomhouwer en Lars Kooij zijn hun carrière gestart bij handbalvereniging Aalsmeer, nu profs in het buitenland, en Samir Benghanem maakt deel uit van het huidige eerste van Green Park Handbal Aalsmeer.

Foto: Jorn Smits van Oranje in actie tijdens de eerste EK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije.