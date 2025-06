Handbal: Ook landstitel voor Aalsmeer Heren

Aalsmeer – Zondagmiddag 1 juni was de tweede wedstrijd in the Best of Three om de landstitel voor de handballers van Aalsmeer en Volendam. De eerste wedstrijd in De Bloemhof hadden de Aalsmeer Heren nipt gewonnen met 31-30 en bij opnieuw winst zou de schaal voor de landstitel opnieuw mee naar Aalsmeer genomen mogen worden. Het tweede duel was in De Opperdam in Volendam en de teams trakteerden ook deze keer weer op spannend en spectaculair handbal.

Volendam nam het initiatief, maar Aalsmeer kwam op stoom en wist op voorsprong te komen. Volendam vocht terug en even leek het er op dat, net als vorige keer, het duel gelijk zou eindigen. In de slotfase sloeg Aalsmeer opnieuw toe en pakte de overwinning met 25-28. En met deze tweede winstpartij was de landstitel voor Aalsmeer binnen, de vijftiende alweer.

Dubbele zege: Beker en schaal

Een dubbele zege deze week, want tussendoor speelden Aalsmeer en Volendam om de beker en deze finale wist het team van Wai Wong overtuigend met 36-26 te winnen. De beker en de landstitel dus voor Aalsmeer en dit was natuurlijk een feestje waard. Eenmaal terug bij De Bloemhof werd het team en de coaches opgewacht door een groot aantal leden van de handbalvereniging en natuurlijk fans en familie. “De landstitel hebben we geprolongeerd. Feest en bovendien het perfecte afscheid van Donny Vink en Evert Kooijman bij onze handbalclub”, aldus het trotse team.

Foto’s: www.kicksfotos.nl