Handbal: Nipt verlies Heren 1, ruime winst Dames 1

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 3 november speelde heren 1 in de BeNe League een uit-wedstrijd in Antwerpen. Sasja HC was de tegenstander van Greenpark Aalsmeer. De Belgische ploeg had veel aanmoediging in haar thuishal, maar vanuit Aalsmeer waren gelukkig ook supporters meegereisd. Weliswaar in de minderheid, maar ze lieten zich horen.

De wedstrijd kende een snelle start, waarbij over een weer werd gescoord. De rust gingen de ploegen in met 13-14. Deze stand geeft al aan dat beide teams aan elkaar gewaagd zijn. Na de pauze gingen de Aalsmeerse handballers voortvarend van start en wisten uit te lopen tot vier punten. Sasja HC zette een tandje bij en wist halverwege zelfs langszij te komen. Aalsmeer leek aangeslagen, maar niet verslagen! Er werd flink aangezet en lange tijd was er regelmatig een gelijke stand.

Wie scoort het winnende puntje? Helaas voor Aalsmeer, dit was HC Sasja. Eindstand: 30-29. Aalsmeer werd met verlies naar huis gestuurd. Doelpuntmakers voor de Greenpark heren waren: Tim (10), Nils, Remco, Kevin, Vaidas en Erik (elk 3), Samir (2) en Quinten en Jarcha (elk 1).

Heren 2 van Greenpark nam het zondag 4 november thuis op tegen Hellas uit Den Haag. Ook hier niet juichend het veld af. Er werd door Aalsmeer verloren met 29-33.

Dames 1 wint thuis van Hercules

Dames 1 van Greenpark Aalsmeer handbal wachtte dezelfde zaterdagavond een thuis-wedstrijd in De Bloemhof. Het op plaats dertien staande Hercules kwam op bezoek bij de Aalsmeerse dames, die zelf hoog in het linker rijtje staan. Hercules bood overigens prima tegenstand en liet zich absoluut niet imponeren. De dames van Greenpark moesten echt ‘aan de bak’. De rust werd bereikt met 13-9 voor Aalsmeer. Na de break werd door Greenpark flink gas gegeven en wisten de meiden steeds verder uit te lopen. Het spel werd wat rommelig tegen het einde van de wedstrijd, maar afgesloten werd met 32-18 winst voor Aalsmeer. Topscoorders waren Roxanne (10) en Rachel (7).

Dinsdag 6 november speelt Dames 1 een bekerwedstrijd tegen Houten en in Houten vanaf 20.45 uur en zaterdag 10 november is Kras Volendam in Volendam de tegenstander van Greenpark Aalsmeer. Deze wedstrijd begint om 19.00 uur.

Foto: www.kicksfotos.nl. Heren 1 Greenpark Aalsmeer tegen Sasja HC in Antwerpen.