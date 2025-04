Handbal: HV Aalsmeer wint nipt van Bevo

Aalsmeer – Het is Heren 1 van Handbal Aalsmeer toch gelukt om de winst te pakken na een heel spannende wedstrijd tegen Bevo afgelopen vrijdag 25 april. Het team uit Panningen wist in De Bloemhof op voorsprong te komen en leek de ‘pot’ te gaan winnen.

Net voor rust wist Aalsmeer het tij te keren: 17-16. Ook in het tweede deel waren de teams aan elkaar gewaagd en zag het er naar uit dat de wedstrijd gelijk zou eindigen. Maar na een ontzettend spannend slotstuk lukte het Aalsmeer toch om de punten in eigen huis te houden. Eindstand: 31-30.

Door deze winst is de kans op een plek in de Best of Three om het landskampioenschap vergroot. Tot Man of the Match werd Donny Vink uitgeroepen. Hij wist liefst negen maal te scoren. Vaidas Trainavicius maakte zes treffers voor Aalsmeer en Dennis Vesters wist vijf keer de keeper van Panningen en te passeren.

Halve finale

Deze week twee tripjes richting Limburg. Allereerst spelen de heren woensdag 30 april de halve finale van de beker tegen Lions (aanvang 20.00 uur). Mocht Aalsmeer winnen dan is of Volendam of Bevo de tegenstander in de finale. Deze twee teams spelen de andere halve finale op donderdag 1 mei.

Voor de Handbal NL League is zaterdag 3 mei (ook) Lions de tegenstander van Aalsmeer. Op zaterdag 17 mei wacht voor deze NL League een thuiswedstrijd en komt Volendam naar De Bloemhof.

Foto: www.kicksfotos.nl