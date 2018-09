Handbal: Green Park start BENE-League thuis!

Aalsmeer – Dit weekend begint de competitie in de BENE‐League. Zes Belgische en zes Nederlandse teams nemen het, verspreid over 22 speeldagen, tegen elkaar op. De vier beste teams strijden tijdens de Final4 voor de oppergaai, de titel in de BENE‐League. Vorig seizoen won Achilles Bocholt voor het tweede jaar deze internationale competitie. De BENE‐League is toe aan zijn twaalfde seizoen. Ook dit jaar strijden de twaalf ploegen enkel en alleen voor de sportieve eer. Aan de BENE‐League titel is geen vette prijzenpot verbonden en de kampioen mag niet deelnemen aan een Europese competitie. Wie zich voor de voorrondes van de Champions League wil plaatsen moet in eigen land de titel pakken. En toch wil elke deelnemende ploeg zo graag die titel pakken.

Spannende competitie

Voorzitter Gio Antonioli kijkt uit naar de competitiestart. “Een voorzitter doet geen voorspellingen op het sportieve vlak, maar ik hoop wel op een herhaling van de uitermate spannende competitie 2017‐2018 met die bloedstollende apotheose. De BENE‐League is ontegenzeggelijk een sterke competitie.”

Ambitieus

Achilles Bocholt is in België uitgegroeid tot een absolute topploeg. De Limburgers speelden de voorbije twee seizoen vijf finales en wonnen die allemaal. Ook dit seizoen gaat het team van Bart Lenders voor de titel. “De club is ambitieus net als de spelers en de staf. Uiteraard willen we dit jaar opnieuw prijzen pakken, maar het is niet omdat je iets wil dat je dat ook krijgt. Ik verwacht een spannendere competitie waarbij de verschillen veel kleiner gaan zijn.”

OCI Lions en Aalsmeer

De voorbije vijf seizoenen speelde OCI Lions vijf keer de finale van de BENE‐League. Slechts één keer, seizoen 2014‐2015, slaagden de Limburgers erin om de titel te winnen. Ook in de nationale competitie greep OCI Lions naast de hoofdprijs en moest het in Green Park Aalsmeer zijn meerdere erkennen. Die tiende landstitel én de daarbij horende ster op het shirt heeft flink wat losgemaakt in Aalsmeer. “Wij hebben flink wat stappen gezet”, zegt Bert Bouwer, coach van Green Park Aalsmeer. “We hebben een nieuwe sponsor en trainingsfaciliteiten zijn uitgebreid. Het gemak waarmee men in vroegere tijden kampioen werd is voorbij. Professionele benadering van de handbal sport wordt vooral bij de heren steeds duidelijker en door meerdere clubs toegepast.

Overeind blijven in de BENE‐League is een kwestie van de juiste spelers bij elkaar brengen die niet altijd uit de regio komen, maar ook uit naburige landen. Na het stoppen van routiniers Kevin Hooiman en Wai Wong heeft Aalsmeer met de komst van Marwin van Offeren en Vaidas Trainavicius het team aardig op sterkte kunnen houden. Toch moet je altijd in ogenschouw houden dat het inspelen op elkaar en de teamdynamiek weer anders is en het tijd nodig heeft om dit op te bouwen. Mijn voorspelling is dan ook niet makkelijk wordt, omdat vooral ook andere teams zich behoorlijk versterkt hebben. Net als vorig jaar zal de kracht echt op sterkte komen na de winterstop en voor die tijd zullen we te maken krijgen met een wisselende prestatie curve.

Dat we dit jaar Europacup spelen is niet altijd een voordeel, omdat we wedstrijden moeten gaan inhalen doordeweeks. Er ligt dus een behoorlijk druk op hun vrije tijd en sociale leven. Desalniettemin heb ik veel vertrouwen in het team en in de begeleiding. De basis is gelegd voor een stap richting een nog professionelere aanpak van de handbalsport in en om Aalsmeer.”

Twaalf ploegen

De twaalf ploegen die aan de BENE-League deelnemen zijn: OCI Lions, Kras Volendam, Greenpark Aalsmeer, Sporting Nelo, JMS Hurry Up, HC Visé BM, Sasja HC, Wematrans Quintus, Initia Hasselt, Herpertz Bevo, Achilles Bocholt en Handbal Tongeren.

Zaterdag in De Bloemhof

Green Park Aalsmeer speelt aanstaande zaterdag 15 september de eerste wedstrijd thuis in sporthal De Bloemhof aan de Hornweg. Tegenstander is Sporting Nelo en de wedstrijd begint om 19.15 uur. Uiteraard is publiek welkom. Liefhebbers van deze sport kunnen deze zaterdag dubbel genieten van top-handbal, want ook Green Park Aalsmeer Dames 1 komt in actie in De Bloemhof. Vanaf 20.50 uur is HV Quintus D2 de tegenstander.

Foto: www.kicksfotos.nl