Handbal: Green Park en Hasselt gelijk (26-26)

Aalsmeer – De heren handballers van Green Park Aalsmeer speelden afgelopen zaterdag 29 september een uitwedstrijd tegen het Belgische Hasselt. De ploegen waren aan elkaar gewaagd, er werd over een weer gescoord. Toch was het Hasselt dat met 13-10 winst de ruststand bepaalde. Na de break kwam Aalsmeer terug en wist de achterstand om te buigen in winst. Met nog zes minuten te spelen stond er 1 puntje meer over Green Park op het scorebord (22-23). De spanning was om te snijden, want met nog anderhalve minuut te spelen was het 25-25. Wie pakt de winst? Green Park Aalsmeer of Hasselt? Allebei niet of allebei wel: De eindstand was 26-26. Doelpuntenmakers voor Aalsmeer waren: Remco en Vaidas elk 5, Tim 4, Erik 3, Robin, Marwin en Quinten elk 2 en Jim, Samir en Rob elk 1.

Winst voor dames 1

Dichter bij huis tophandbal kijken, kon ook. Dames 1 van Green Park Aalsmeer namen het zaterdagavond in De Bloemhof op tegen PCA Kwiek. Ook bij deze twee teams werd het een ware krachtmeting. Om en om wisten de ploegen de keepsters te passeren. Aalsmeer trok uiteindelijk aan het langste eind en mocht het hardst gaan juichen. Winst met 31-30. Volgende week zaterdag 6 oktober spelen de dames van Green Park opnieuw thuis in De Bloemhof. Dan komt Bentelo op bezoek. De wedstrijd begint om 19.15 uur.

Foto: www.kicksfotos.nl