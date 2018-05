Handbal: FIQAS wint 1e duel van OCI Lions!

Aalsmeer – Om half twaalf vertrokken zaterdag 19 mei de bussen naar Limburg. FIQAS Aalsmeer spelers en fans op weg naar Sittard om het op te gaan nemen tegen OCI Lions tijdens de eerste wedstrijd om het landskampioenschap. Onderweg was de sfeer gezellig en best ontspannen en in Sittard was de ontvangst in de sporthal groots. Er werd veel publiek verwacht en een groot deel kwam uit Aalsmeer.

Precies om drie uur startte de wedstrijd, de Limbursge leeuwen tegen de zwart-gouden tijgers uit Aalsmeer. Gelijk vanaf de aanvang werd duidelijk dat beide ploegen voornemens waren alles op alles te zetten om de winst te pakken. Het publiek kreeg een geweldige promotie van de handbalsport te zien.

Thuisploeg OCI Lions was iets sneller in de wedstrijd en pakte als eerste de punten. De handballers van FIQAS leken op gang te moeten komen, maar de enthousiaste meegereisde fans zorgden voor extra spirit. De rust ging de ploegen in met 17 punten voor OCI Lions en FIQAS achter met 11 punten.

Punt verschil

De tweede helft startte Aalsmeer met meer zelfvertrouwen. Gelijk werd de aanval ingezet en wat werd het spannend. Op het puntje van de stoelen zat het publiek, de winst leek niet om punten maar om het ene punt te gaan. Met nog veertien minuten te spelen stond er 23-23 op het scorebord. Met nog tien minuten te spelen was het 25-24, Aalsmeer een puntje achter, maar deze stand was van korte duur: Het werd 25-25, 26-26 en vijf minuten voor tijd 27-27. Wie pakt door en de winst? De beide ploegen bleven geconcentreerd, terwijl het publiek de zenuwen nog nauwelijks de baas kon: 28-28 en daar was FIQAS Aalsmeer nog een keer 28-29. En het eindsignaal klonk.

Gejoel en gejuich

Oorverdovend was het gejoel en gejuich. Het eerste duel gewonnen door Aalsmeer. De spelers, coaches en trainers vlogen elkaar in de armen en onder andere voorzitter Michael van der Laarse toonde een glimlach van oor tot oor. Gaat het nu dan lukken? Eindelijk weer de beker! Dan eerst ook de thuiswedstrijd van OCI Lions winnen. Deze vindt aanstaande zaterdag 26 mei plaats in De Bloemhof aan de Hornweg en begint om 14.30 uur. Het Pinksterweekend kan in ieder geval feestend door gebracht worden. Wat een geweldige prestatie. Mannen gefeliciteerd!

Foto: www.kicksfotos.nl