Handbal: Aalsmeer wint met één punt meer!

Aalsmeer – Voor een inhaalduel in de BeNe League speelden de heren 1 van Greenpark Aalsmeer afgelopen donderdag 1 november een wedstrijd in het verre Zwartemeer in Drenthe. Hurry-Up was de tegenstander van de handballers. De twee ploegen waren, net als het vorige seizoen, aan elkaar gewaagd. Landskampioen Aalsmeer tegen de nummer drie.

Er werd over een weer gescoord en met rust was de stand gelijk: 11-11. Ook in de tweede helft werd er fel gestreden en wisten beide ploegen regelmatig de netten te vinden. Negen minuten voor tijd kwam Hurry-Up voor het eerst op voorsprong: 27-26.

Aalsmeer was echter niet van plan met lege landen naar huis te gaan en er werd een tandje bijgezet. Ook overigens door Hurry-Up. Het leek er op dat de wedstrijd gelijk zou gaan eindigen, maar één minuut voor tijd maakte Greenpark Aalsmeer de beslissende treffer en sloot winnend de wedstrijd af. Eindstand: 31-32. Hurry-Up teleurgesteld, Aalsmeer juichend het veld af. In vrolijke stemming kon de lange terugreis naar Aalsmeer ingezet worden.

Topscoorder bij Aalsmeer was deze keer Tim. Negen keer was hij de doelman van Hurry-Up te snel af. Nils scoorde zes maal, Remco, Samir en Vaidas elk vier, Quinten drie en Erik en Marwin elk één.

Zaterdag Dames 1 thuis

Aanstaande zaterdag 3 november speelt Dames 1 thuis in sporthal De Bloemhof aan de Hornweg. De meiden van Greenpark Aalsmeer neemt het in de eerste divisie op tegen Hercules DS1. De wedstrijd begint om 20.00 uur.

Foto: www.kicksfotos.nl