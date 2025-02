Handbal: Aalsmeer in actie tegen Volendam

Aalsmeer – Heren 1 van Handbalvereniging Aalsmeer is het tweede deel van de Super Handball League gestart met verlies tegen de nummer vier, Visé. In het Belgische Wezet werd Aalsmeer in de slotfase verrast door het sterke en goed verdedigende Visé. De rust gingen de teams in met nog een mooie voorsprong voor Aalsmeer: 17-20. Ook in het tweede deel bleef Aalsmeer Visé enkele punten voor. Visé bleef knokken en wist zelfs op twee punten voorsprong te komen: 37-35. Donny Vink zette Aalsmeer weer in de race en gooide de bal hard in de touwen, maar er was onvoldoende tijd om gelijk te komen of alsnog de winst te pakken. Eindstand: 37-36. Ondanks dit verlies behoudt Aalsmeer de koppositie in de Super Handball League met 27 punten. Op twee staat Kras Volendam met 25 punten en dit sterke team is vanavond, dinsdag 11 februari, de tegenstander van Aalsmeer. De wedstrijd is in De Bloemhof aan de Braziliëlaan 6 en begint om 20.00 uur. De handballers hopen op veel publiek ter aanmoediging!

Houten en Hurry Up

Veel rust krijgen de handbal heren niet, want zaterdag 15 februari is alweer de volgende wedstrijd. Aalsmeer gaat op bezoek in Houten, de nummer tien in de lijst. De wedstrijd begint om 19.00 uur. Thuis handbal kijken kan vervolgens weer op zaterdag 22 februari. Aalsmeer gaat het dan opnemen tegen Hurry Up, de nummer acht in de Super Handball League. Aanvang in De Bloemhof is 19.00 uur.

Ook voetbal bij FCA

Ook het eerste team van FC Aalsmeer komt op een ongebruikelijke dag in actie. Net als de handballers wordt vanavond, dinsdag 11 februari, een wedstrijd gespeeld. VV Hoogland is thuis aan de Beethovenlaan de tegenstander. Natuurlijk hopen de voetballers eveneens op veel support. De wedstrijd begint om 20.30 uur.

Foto: Aanval handballer Donny Vink in eerdere wedstrijd. Foto: www.kicksfotos.nl