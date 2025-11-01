Halloween feest bij OBS De Zuidooster

Aalsmeer – Bij OBS De Zuidooster is op vrijdag 31 oktober een fantastisch Halloween feest gevierd. De dag begon voor de groepen 1, 2 en 3 die bij de heks op bezoek mochten. Na een mooi verhaal konden de kinderen door het prachtig gemaakte doolhof in de speelzaal naar de disco in het huis van de heks.

De kinderen van de groepen 4, 5 en 6 werden ook door een heks opgewacht en mochten door een heel spannend doolhof om in de disco te komen.

Voor de groepen 7 en 8 was een spectaculair spel uitgezet waarbij ze een codewoord moesten ontdekken. Hiermee konden ook zij via het doolhof naar de disco! Er is veel gelachen en veel gegild, het was een heel geslaagde (griezel)dag!

Foto: Het griezelteam van OBS De Zuidooster (aangeleverd).