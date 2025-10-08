Grote Sinterklaas Spektakel is uitverkocht!

Aalsmeer – Afgelopen woensdag 1 oktober was de kaartverkoop voor het grote Sinterklaas Spektakel (voorheen de Sinterklaas Bingo). De verkoop vond traditiegetrouw bij Vleghaar plaats en inmiddels is ook de lange rij voor aanvang een traditie aan het worden. Mensen die het grote feest niet willen missen, komen al ruim een uur voor aanvang van de verkoop naar het café in de Chrysantenstraat. Uiteraard voor kaarten, maar gezellig is het ook en van de verkoop wordt altijd een feestje gemaakt. Alleen met een mijter op (de pakken en gekkigheid komen later) begon het voltalige bestuur met de verkoop om 20.00 uur. En het ging heel hard met de kaarten. Bij binnen komst kreeg iedereen een nummer om zo alle kopers gelijke kansen te geven. Met de bingomachine werden nummers getrokken en wie dit getal in handen had, mocht naar voren komen om kaartjes (maximaal zes per persoon) te kopen. Het grote Sinterklaas Spektakel is dit jaar op zaterdag 13 december en vindt plaats in De Bloemhof. In de sporthal is veel ruimte, waardoor meer mensen dit avondje uit kunnen bijwonen. Er komen VIP-tafels (met bediening) en zeventig procent van de bezoekers kan zitten. Voor de andere dertig procent worden statafels neergezet.

Dat het een spektakel gaat worden, staat vast. Een avond vol entertainment met leuke Sinterklazen, geweldige muziek, een bingo, een loterij en er zijn grote(re) prijzen te winnen. Voor wie de verkoop gemist heeft, helaas, de show is uitverkocht! Voor de vaste bezoekers zal dit niet als een verrassing klinken. Een groot gedeelte van de opbrengst van het Sinterklaas spektakel gaat geschonken worden aan het Emma Thuis Team.

Foto’s: www.kicksfotos.nl