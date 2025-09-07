Grote finale vuurwerk was laatste show Mike en Ap

Aalsmeer – Het gonsde al een tijdje in het dorp en de advertentie in de krant afgelopen donderdag deed het gerucht verstevigen. De grote finale van Vuur en Licht op het Water blijkt inderdaad het afscheid van de twee bezielende organisatoren Mike van der Laarse en Ap Eigenhuis. Ruim 20 jaar geleden heeft Mike de organisatie van de vuurwerkshow opgestart, samen met Diederik van Riemsdijk, die overigens maar heel kort in de organisatie heeft gezeten. Ap meldde zich ook alweer 15 jaar geleden bij het bestuur en het ‘gouden duo’ was geboren. Jarenlang hebben zij op de eerste zaterdag van september getrakteerd op altijd een prachtige vuurwerkshow. Van klein en bescheiden naar inmiddels nu de grootste presentatie van Nederland en, zoals steevast na afloop wordt gezegd: “het was weer mooier dan vorig jaar.” En deze uitspraak moet nu wel bekrachtigd worden met fantastisch en uniek, want Mike en Ap namen afscheid met een nog nooit in Nederland vertoonde show met drones en vuurwerk. Menigeen had vast ogen te kort, het was een mega-show! “Het zal moeilijk zijn om dit te overtreffen. Wij zijn er supertrots op”, zo kondigde Mike voor aanvang aan en hiervan blijkt geen woord te veel gezegd, wat een spektakel!

Verkeer en veiligheid

Dat Mike en Ap nu stoppen met de organisatie heeft niets te maken met de jaarlijks toenemende verkeers- en veiligheidsmaatregelen. “Het zijn wel de onderwerpen die het meest ter sprake komen tijdens vergaderingen en overleggen”, vertelt Mike. “Maar, we hebben veel trouwe vrijwilligers en alle medewerking van de gemeente. Gido (burgemeester) denkt zelfs mee en biedt oplossingen als wij er even niet uit komen. Het zal wel aan Amstelveen liggen dat ze stoppen, wil ik dus niet horen. De gemeente is juist een geweldige partner en meedenker.”

Nieuwe generatie

Het zijn ook niet de hoge kosten en de strengere milieueisen waarom de twee stoppen met de organisatie. Mike en Ap hopen wel dat de nieuwe generatie de show voorzet. Er zijn gelukkig gegadigden. “Ze hebben deze editie meegedraaid, maar wachten alleen tot na de show of ze wel of niet verder gaan”, vervolgt Mike. En de woordenstroom gaat verder: “Wat de kosten betreft hebben we veel sponsors, hele trouwe zelfs. En natuurlijk is er een lichte milieuvervuiling, maar het vuurwerk wordt gemaakt met gerecycled en afbreekbaar karton.”

Veel tijd

Wat dan toch de reden is dat de twee hun laatste vuurwerkshow hebben georganiseerd? “Gewoon, de vele tijd die de organisatie ervan kost”, legt Mike uit. “Het is niet een klap erop en geregeld. Er gaat veel, heel veel tijd in zitten. Veertien jaar geleden hebben we Vuur en Licht op het Water in het leven geroepen en is de verlichte botenshow er ook bijgekomen. Toen Ap aangaf na deze show te willen stoppen, heb ik ook de knoop doorgehakt. Ik heb altijd gezegd, als Ap stopt, stop ik ook.” Mike en Ap hebben het evenement alle jaren met heel veel plezier voor de gemeenschap georganiseerd. Mike tot slot: “Ach, je moet een keer stoppen, tijd voor opvolging. En stoppen op je hoogtepunt is toch het mooist. Ap en ik willen alle vrijwilligers, sponsors, de gemeente en iedereen die ons bijgestaan hebben, heel hartelijk bedanken. Jullie waren en zijn grandioos. Ik, en ik weet zeker ook Ap, stap er met een lach uit. Wij zijn trots op onze grote finale. Volgend jaar hopen wij als kijkers bij de watertoren te mogen staan.”

Door Jacqueline Kristelijn

Foto: Mike en Ap. Klaar voor hun laatste vuurwerkshow (aangeleverd).