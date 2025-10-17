Grote dijkverbetering van start in Kudelstaart

Aalssmeer – Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Aalsmeer starten met de dijk- en rioolverbetering aan de Kudelstaartseweg in Kudelstaart. Donderdag 16 oktober is de eerste paal geslagen als symbolische start van de werkzaamheden. Dit omvangrijke project beslaat een grenskering van het waterschap Rijnland en het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Over een afstand van twee kilometer wordt de dijk verhoogd en verbeterd. Ook plaatst het waterschap golfbrekers in de Westeinderplassen om de oever extra te beschermen. Daarnaast verbetert de gemeente Aalsmeer het riool.

Uitvoering in delen

Dit omvangrijke project wordt naar verwachting afgerond in 2027. Ruim zestig percelen vergen allemaal maatwerk. Om de overlast voor de bewoners zoveel mogelijk te beperken, wordt in kleinere werkvakken van 80 meter tegelijk gewerkt. Zo’n werkvak wordt tijdens de uitvoering over de Kudelstaartseweg verplaatst. Het verkeer wordt in die tijd omgeleid. Bestuurder Arjan van Rijn van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht zegt: “We zijn al jaren bezig met de voorbereiding. De bewoners zullen veel overlast ervaren omdat hun opritten en tuinen worden geraakt door de werkzaamheden. Met elk huishouden hebben we individueel afspraken gemaakt over herstel van de oprit en de tuinen.”

Na de werkzaamheden is de dijk weer veilig voor de komende 75 jaar. Wethouder Sven Spaargaren, gemeente Aalsmeer licht toe: “Deze dijkverbetering is erg belangrijk voor de veiligheid van onze inwoners en ondernemers. Nu de weg toch open moet voor de dijkversterking pakken wij vanuit de gemeente ook direct de riolering aan. Zo voorkomen we dat de Kudelstaartseweg twee keer open moet en beperken we de overlast voor bewoners en ondernemers.”

De Aannemerscombinatie Dura Vermeer/Ploegam voert de meeste werkzaamheden zonder uitstoot uit. Op de bouwplaats worden elektrische machines gebruikt zoals graafmachines en gereedschap voor stratenmakers. Op deze manier is er minder lawaai en trilling en wordt de uitstoot verminderd. Alleen het plaatsen van de buispalen en het vervoeren van de grond gebeurt nog met gewone machines.

Veiligheidsnormen

De dijk langs de Kudelstaartseweg voldoet niet meer aan de landelijke veiligheidsnormen, op sommige plekken is hij niet hoog genoeg. Er is geen direct gevaar, maar om toekomstige waterveiligheid te garanderen, versterkt en verhoogt waterschap Amstel, Gooi en Vecht de dijk. De dijk beschermt de Zuiderlegmeerpolder en bewoners tegen hoog water. Het gebied, de Zuiderlegmeerpolder, ligt circa 6 meter onder NAP, wat het (samen met de enorme waterhoeveelheid van de Westeinderplassen) een belangrijke kering maakt.

Het waterschap werkt samen met gemeente Aalsmeer om het riool te vervangen. Alle kabels en leidingen zijn voorafgaand aan het project verlegd door middel van een ‘boogboring’

Werken aan waterveiligheid is uitdagender dan ooit. Bescherming tegen het water is een van de belangrijkste taken van het waterschap. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is verantwoordelijk voor de bescherming van de polder tegen hoog water. Grote delen van dit gebied liggen onder de zeespiegel. Door klimaatverandering stijgt het waterpeil, worden stormen en regenbuien heviger.

Foto: Gemeente Aalsmeer