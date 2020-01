Grootse vogelbeurs in Aalsmeer

Aalsmeer – Op zondag 26 januari wordt van 10.00 tot 12.30 uur een grootse vogelbeurs georganiseerd door Vogelvereniging Aalsmeer in zaal De Baccara aan de Baccarastraat 1 in Aalsmeer.

Iedere vogelliefhebber is welkom om vogels te kopen, te verkopen, te ruilen of rond te kijken en vragen te stellen over vogels, voedsel en huisvesting.

De entree bedraagt 1 euro voor iedereen die komt kijken of kopen. Tevens maken bezoekers kans op een leuke attentie met hun entreebewijs.

Verkoop van eigen vogels is gratis, zowel voor leden als bezoekers. Aanwezig zijn diverse soorten vogels, zoals tropische vogels, kanaries en kromsnavels. Ook diverse soorten zaden en zaadmengsels en vogelkooien worden te koop aangeboden. Voor inlichtingen: 06-10666878.