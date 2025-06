Groots feest 50 jaar OBS Kudelstaart

Kudelstaart – Op dinsdag 10 juni is het vijftig-jarig bestaan van OBS Kudelstaart groots gevierd. De dag startte met het zingen van het schoollied begeleid door juf Floor. Daarna was de generale repetitie voor de dansvoorstelling die ‘s middags plaatsvond. In de ochtend was er nog een vossenjacht. Toen even lekker buitenspelen om daarna met elkaar te lunchen. De middag begon met een quiz over vijftig jaar OBS Kudelstaart. Uit iedere groep zijn de winnaars beloond met een leuke prijs!

Om het feest af te sluiten waren alle ouders, familieleden en vrienden uitgenodigd om naar de dansvoorstelling te komen kijken. Deze was geoefend onder begeleiding van juf Elly. De jubileumviering werd besloten met een ijsje voor iedereen en twee officiële momenten. De leerlingenraad bood een schilderij aan waar alle kinderen van de school aan meegewerkt hebben. Het schilderij werd met plezier in ontvangt genomen door directrice Sandra Hof en krijgt een mooie, opvallende plek in het schoolgebouw. Daarna kregen alle kinderen een etui met het logo van de school ter herinnering aan vijftig jaar OBS Kudelstaart. Al met al was het een fantastische dag! Kinderen, ouders en leerkrachten hebben enorm genoten. Op naar de volgende vijftig jaar!

Reünie in september

Zaterdag 27 september zal er nog een reünie plaatsvinden voor oud-klasgenoten en (oud)leerkrachten. Aanmelden kan via www.obskudelstaart-reunie.nl

Foto: aangeleverd