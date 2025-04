Groot vrouwenvoetbal spektakel 4 april in Mijdrecht

Mijdrecht – Begin 2024 ontstond het idee om een vrouwen 30+ voetbalteam op te zetten bij Argon. Nieuwe Meerbode was destijds bij de eerste training en maakte een lezersbindend artikel om meer vrouwen voor de voetbalsport enthousiast te krijgen.

Inmiddels spelen twee Argon vrouwenteams in twee 7 tegen 7 toernooien. Vrijdag 4 april, vanaf 20.00 uur, is het een mooi moment om eens te gaan kijken hoe de vrouwen van Argon hun vrouwtje staan op het veld. Er komen dan acht vrouwenvoetbalteams naar Mijdrecht en er zullen 20 wedstrijden worden gespeeld. Dat belooft een interessante 7 tegen7 voetbalavond te worden in Mijdrecht.

Het verhaal van de voetbalvrouwen van SV Argon is helder. Binnen de vereniging ging een enthousiaste groep vrouwen aan het trainen. Elke woensdagavond zijn de 30+ vrouwen onder begeleiding van de even enthousiaste trainers hun voetbalvaardigheden verder aan het ontwikkelen. En dat gaat enorm goed. Met vallen en opstaan, bloed, zweet en tranen, en heel veel plezier.

In september van het afgelopen jaar konden de vrouwen ook in competitieverband laten zien wat ze in hun mars hadden en werden zij ingedeeld in de vrijdagavond 7 tegen 7 competitie, 1e klasse. Dit was wellicht iets te voortvarend en niet helemaal wat ze in gedachten hadden. Er werden veel tegendoelpunten geïncasseerd, maar als team leerden ze veel. Maar oh, wat was het fijn dat de 1e klasse wedstrijden klaar waren. Wedstrijden spelen ze nog steeds, maar wel tegen iets minder sterke tegenstanders.

Voor de voorjaarscompetitie werden twee teams ingeschreven en nu wordt er één keer per twee weken een klein toernooi gespeeld. En waar ze in de 1e klasse minder weerstand konden bieden, doen ze het in de toernooivorm enorm goed. Dat is mede te danken aan een aantal enthousiaste trainers, die elke week de vrouwen trainen en coachen. Ze worden dan ook met de week een stukje beter.

Op de foto: Elke woensdagavond zijn de 30+ vrouwen onder begeleiding van de even enthousiaste trainers hun voetbalvaardigheden verder aan het ontwikkelen. Foto: aangeleverd.