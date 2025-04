Groep 8 Triade adopteert oorlogsmonument

Aalsmeer – Leerlingen van groep 8a en 8b van IKC Triade hebben dit jaar het oorlogsmonument bij het raadhuis geadopteerd. In een bijeenkomst hebben zij samen met burgemeester Oude Kotte gesproken over herdenken. De ‘adoptie’ is traditiegetrouw de aftrap van de periode van herdenken van slachtoffers van oorlog en het vieren van de vrijheid. Het thema dit jaar is ‘80 jaar vrijheid’.

Onthuld in 1945

Elk jaar adopteert een groep 8 van een basisschool uit Aalsmeer het monument bij het raadhuis. Hierop staan elf namen van mensen uit Aalsmeer die in de Tweede Wereldoorlog door oorlogshandelingen om het leven zijn gekomen. Het monument is onthuld in 1945. Het is een natuurstenen gedenksteen met een afbeelding van de Nederlandse leeuw. De leerlingen legden samen met burgemeester Gido Oude Kotte en kinderburgemeester Chiemeze witte anjers bij het monument.

Gedichten en tentoonstelling

Op school hebben de leerlingen de onderwerpen ‘herdenken’ en ’80 jaar vrijheid’ al uitgebreid behandeld. In groepjes hebben zij collages gemaakt, die ze op de ochtend van maandag 14 april in het raadhuis presenteerden aan de burgemeester en kinderburgemeester. Daarnaast hebben de kinderen een tekst of gedicht geschreven over wat vrijheid voor hen betekent. Ook gingen ze in gesprek met de burgemeester en werden er veel vragen gesteld. Iedereen was het met elkaar eens dat vrijheid betekent dat je jezelf kunt zijn. En dat herdenken belangrijk is, om niet te vergeten wat er is gebeurd.

De collages en gedichten van de leerlingen zijn vanaf 5 mei te bewonderen in de Burgerzaal van het raadhuis in Aalsmeer. De start van deze tentoonstelling is op maandag 5 mei tijdens de festiviteiten op het Raadhuisplein in het kader van 80 jaar vrijheid.