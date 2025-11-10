Groep 8 Antonius in vernieuwde Bibliotheek

Aalsmeer – Wat een feestelijk bezoek! Als allereerste mocht groep 8 van de Antoniusschool in Kudelstaart deze week de vernieuwde Bibliotheek in Aalsmeer binnenstappen en wat een verandering! De moderne en frisse look sprong direct in het oog: lichte kleuren, warme materialen en overal plekjes die uitnodigen om te blijven zitten. Tussen de vele gezellige leeshoekjes, van knusse fauteuils tot zachte kussens in vensterbanken, hing een ontspannen sfeer. Verderop ruime werkplekken met hoge bureaus en krukken, waar bezoekers in alle rust kunnen lezen of schrijven.

Maar het echte pronkstuk van de nieuwe bibliotheek is toch wel de grote, speelse ruimte in het midden: een open arena met aan drie kanten een houten tribune van drie lagen. In het midden lagen enorme zitzakken. De perfecte plek om met een hele klas samen te luisteren, te leren en te lachen. Het bezoek maandag 10 november stond in het teken van ontdekken, samenwerken en plezier. De kinderen kregen de uitdaging om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden en opdrachten uit te voeren met behulp van de boeken in de bibliotheek. Er werd gezocht, gelezen, gekleurd, gerapt en zelfs gedanst, alles om zoveel mogelijk punten te verdienen.

De klas was verdeeld in twee teams: jongens tegen de meisjes. Er werd fanatiek gestreden, maar uiteindelijk gingen de meisjes er met de winst vandoor. Misschien omdat ze net iets meer boeken hadden gelezen of omdat ze in de meerderheid waren? Hoe dan ook, het werd een dag vol energie, creativiteit en verwondering en een prachtige kennismaking met de nieuwe Bibliotheek Aalsmeer. Een plek waar lezen weer even pure magie werd.

Foto: Groep 8 Antonius in de vernieuwde Bibliotheek. Foto: Stefan Pichee

