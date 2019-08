GroenWest samen met huurders eropuit

Woningcorporatie GroenWest viert haar 100-jarig jubileum samen met haar huurders. “Een leuk en goed verzorgd dagje dierentuin. Wat was het gezellig om dit samen met GroenWest te doen. Het voelde als een feestje!”, aldus een huurder van GroenWest.

In de voorjaarseditie van het bewonersblad konden huurders van GroenWest een jubileumpuzzel invullen. De prijs was samen een dagje eropuit! Uit alle inzendingen zijn twintig winnaars uitgenodigd om samen met GroenWest naar Ouwehands Dierenpark in Rhenen te gaan. Vrijdag 16 augustus was het zover: GroenWest ging samen met de huurders op pad!



Ouwehands Dierenpark

Samen met de huurders bekeken wij het dierenpark van een andere kant. Enthousiaste gidsen namen ons mee voor een leerzame wandeling door het park. Deze wandeling stond in het teken van thuis. GroenWest zet zich in om mensen een stevige thuisbasis te geven. Wat doet Ouwehands Dierenpark om het dierenverblijf van bijvoorbeeld de reuzenpanda’s tot een thuis te maken? ‘Wij zetten ons iedere dag in om het verblijf van de dieren zo prettig mogelijk te maken.’ aldus één van de gidsen.

Jubileum

GroenWest organiseerde dit uitje in het kader van haar 100-jarig jubileum. Dit jubileum staat in het teken van ontmoeting en verbinding. De volgende activiteit is het Open Huis, waarbij GroenWest op zaterdag 21 september 2019 huurders en geïnteresseerden uitnodigt om de wereld van GroenWest te beleven. Meer informatie kunt u vinden op www.groenwest.nl/openhuis.