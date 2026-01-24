GroenLinks PvdA op bezoek bij Europees Parlement

Aalsmeer – Op vrijdag 9 januari bezocht de fractie van GroenLinks PvdA Aalsmeer het Europees Parlement in Brussel. Namens de fractie waren Frits Nisters en Jelle Buisma aanwezig. Het bezoek gaf een goed beeld van hoe Europa werkt en wat dat kan betekenen voor Aalsmeer.

Tijdens het gesprek met een vertegenwoordiger van de fractie van Socialisten en Democraten ging het vooral over de vraag hoe Europa kan helpen bij lokale projecten. Denk aan natuurbeheer en het Stichting Bovenlanden. Europa biedt hiervoor kennis, netwerken en geld. Daar wordt in Aalsmeer nu nog te weinig gebruik van gemaakt, vinden Nisters en Buisma.

Er was ook ruimte voor een lach. Zo werd duidelijk dat hard roepen of met de vuist op tafel slaan in Brussel niet werkt. Besluiten komen tot stand via overleg en samenwerking. Vaak met landen die andere belangen hebben. Dat kost tijd, maar zo wordt iedereen gehoord. Precies dat maakt Europa sterk.Voor GroenLinks PvdA Aalsmeer is dit helder. Europa staat niet ver weg. Door slimmer gebruik te maken van Europese mogelijkheden kunnen lokale plannen echt vooruit. Dat kan helpen bij beter natuurbeheer, -bescherming en duurzame projecten in de gemeente.

“Het was een leerzaam en energiek bezoek dat laat zien wat samenwerking oplevert. Met de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 in zicht is dit hét moment om te laten zien wat er mogelijk is voor Aalsmeer”, aldus Frits Nisters en Jelle Buisma tot slot.

Foto: Frits Nisters en Jelle Buisma in de vergaderzaal van het Europees Parlement, Brussel (foto aangeleverd).