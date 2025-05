Groei & Bloei zet bijzondere vrijwilliger in de bloemen

Aalsmeer – Tijdens de Geraniummarkt op zaterdag 10 mei zal de KMTP Groei & Bloei afdeling Aalsmeer een bijzonder boeket gaan uitreiken aan een bijzondere vrijwilliger.

Deze keer heeft Groei & Bloei gekozen voor Luci Beumer-Persoon, in haar werkzame leven was zij secretaris voor de Gemeente maar daarna werd zij actief voor de Stichting Historisch Aalsmeer. Als bestuurslid en als lid van de activiteitencommissie spant zij zich in voor de 140 vrijwilligers die meehelpen de Tuin op orde te houden en organiseert zij een paar keer per jaar ‘een schouderklopje’ omdat zij vindt dat je deze mensen in de watten moet leggen om ze enthousiast te houden.

Ook is Luci voorzitter van de Stichting Nepal Benefiet. Tevens is zij actief voor De Zonnebloem en onder andere de bibliotheek. Op zaterdag 10 mei om 11.00 uur zal Miekje Hoffscholte het bijzondere boeket aan Luci uitreiken. Leuk voor haar als u/jou hierbij aanwezig bent. De uitreiking is in de kraam van Groei & Bloei midden op de Geraniummarkt op het Raadhuisplein.

Foto: Luci Beumer-Persoon (links) krijgt een cheque uitgereikt voor de Stichting Nepal Benefiet (aangeleverd).