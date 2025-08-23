Griekse helden en goden bij post 2 van de Pramenrace

Aalsmeer – Begin augustus heeft SPIE de inleveropdracht voor de Pramenrace bekend gemaakt (maak een mythisch of fabelachtig wapenschild) en nu is de eerste doe-opdracht tijdens de tocht der tochten me thema Fabels en Mythes op zaterdag 13 september vrij gegeven.

Bij post 2 van IJsclub Aalsmeer dient een van de teamleden te verschijnen als een echte Griekse held of god(in). Kleed je in een toga, zet een lauwerkrans op je hoofd en trotseer het eiland op slippers. Wie houdt de waardigheid van Zeus vast en wie struikelt als sterveling?

Meenemen in de praam/bok

Dus, niet vergeten, naast hapjes en drankjes, toeters en bellen en het wapenschild ook een toga, lauwerkrans en slippers meenemen in de praam of bok. Nog even over het te knutselen wapenschild. Deze mag gemaakt worden van karton, piepschuim, hout of metaal, maar het gewicht mag niet boven de 10 kilo uitkomen en de grootte niet voorbij de 80 centimeter. Inleveren tijdens de Pramenrace bij post 7: Brasserie de Haven.

Sportavond, palaver en ontbijt

Voordat de Pramenrace op 13 september start om 12.00 uur bij de Pontweg, wachten nog diverse activiteiten. De eerste is de sportavond voor bepaling van de startvolgorde en deze is op maandag 8 september vanaf 19.00 uur in de feesttent op het Praamplein. Op vrijdag 12 september kunnen de startzakken met opdrachten en de route opgehaald worden tijdens het palaver vanaf 20.00 uur in de kantine van FC Aalsmeer aan de Beethovenlaan. De dag van de Pramenrace begint 13 september met een gezellige ontbijt drive-through vanaf 07.30 uur bij Vooges in de Visserstraat 38. Net als andere jaren vindt de prijsuitreiking vanaf ongeveer 16.30 uur plaats in de Feestweek-tent in het Centrum.